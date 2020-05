Οικονομία

Επιστροφή για την εστίαση – Ο οδηγός “επιβίωσης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά σήμερα το στοίχημα για τη λειτουργία καφετεριών και εστιατορίων κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ανοίγουν και τα καταστήματα εστίασης με διαφορετικά ωστόσο δεδομένα λειτουργίας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι επαγγελματίες του κλάδου, ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλώνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνονται υπό την σκιά του ιού COVID-19, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων υπουργείων. Ωστόσο οι προκλήσεις είναι πολλές και τα οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν κρίνονται αναγκαία για την πρόληψη νόσησης και διασποράς του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) εξέδωσε τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19. Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες και χώροι απασχόλησης όπου μπορεί να υπάρξει έκθεση στον COVID-19 είναι: προμήθεια και παραλαβή πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, αποθήκευση και μεταφορά στον χώρο επεξεργασίας, επεξεργασία τροφίμων/προετοιμασία γευμάτων/κουζίνα (back of the store), λάντζα (σημεία πλύσης σκευών), αποστολή προς διανομή (delivery), πωλήσεις/service, προσέλευση και αποχώρηση προσωπικού, ύποπτο/επιβεβαιωμένο κρούσμα στο προσωπικό, επίσκεψη και παραμονή εξωτερικών συνεργείων και συνεργατών / επισκεπτών/φορέων ελέγχου, γραφεία (χρήση κοινών εργαλείων, αντιμετώπιση επισκεπτών), τουαλέτες και χώροι διαλείμματος προσωπικού.

Αναλυτικότερα στις κατευθυντήριες οδηγίες για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Αποφυγή συγχρωτισμού και τήρηση των απαιτήσεων «απόστασης» με αναδιάταξη του εργασιακού χώρου και αναδιοργάνωση των τραπεζοκαθισμάτων των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων με βάση τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων.

Διαμόρφωση προγράμματος σταδιακής προέλευσης /αποχώρησης των εργαζομένων με δημιουργία ομάδων εργασίας ώστε να υπάρχει περιορισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Διαμόρφωση προγράμματος ελεγχόμενης πρόσβασης των υπαλλήλων της επιχείρησης σε κοινόχρηστους χώρους (χώροι διαλειμμάτων, αποδυτήρια, λουτρά, τουαλέτες κ.ά.)

Συναλλαγές σε ταμείο: 1. ενθάρρυνση πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών, 2. Τοποθέτηση αντισηπτικού στη θέση του ταμία και στη θέση του πελάτη, 3. Τοποθέτηση σήμανσης στο δάπεδο για την οριοθέτηση αποστάσεων για την αποφυγή σχηματισμού ουράς πελατών και ορισμός υπεύθυνου για συνεχή εποπτεία, 4. Τοποθέτηση plexiglas αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Προτροπή πελατών και εργαζομένων να χρησιμοποιούν τις σκάλες και να αποφεύγουν τους ανελκυστήρες στο μέτρο του δυνατού.

Ανάρτηση πινακίδων ενημέρωσης - υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα για όλους τους χώρους (σωστή χρήση γαντιών, μάσκας, σωστό πλύσιμο χεριών και τήρηση αποστάσεων).

Ρύθμιση της προσέλευσης τρίτων (συνεργατών, διανομέων κ.ά) στον χώρο εργασίας ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας.

Ενημέρωση οδηγών, προμηθευτών, εξωτερικών συνεργατών, πελατών, επισκεπτών με κάθε πρόσφορο μέσο για τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Μέριμνα για επαρκή επαρκή αερισμό (με έμφαση στον φυσικό αερισμό) όλων των χώρων και την αποφυγή του συγχρωτισμού των ατόμων σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα. Απαιτείται τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού/κλιματισμού.

Τα πάσης φάσης συνεργεία θα πρέπει να εισέρχονται στους χώρους εργασίας με χρήση προστατευτικού ρουχισμού (πλαστική ποδιά μιας χρήσης, μάσκες και γάντια).

Μέριμνα για ένα οργανωμένο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμάτων.

Λήψη μέτρων για την υγεία και την υγιεινή του προσωπικού, των χώρων και του εξοπλισμού. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παροχή και εφοδιασμός στα σημεία πλυσίματος σαπουνιών, υλικών για στέγνωμα χεριών, αντισηπτικών διαλυμάτων καθώς επίσης και παροχή στους εργαζόμενους ρουχισμού και γαντιών.

Λήψη ειδικών μέτρων για το service, την παραλαβή από το κατάστημα (takeaway), τη διανομή (delivery), τους προμηθευτές και τα συνεργεία συντηρήσεων.

Αναγκαία κρίνεται η εκπαίδευση προσωπικού και μέσω γραπτών οδηγιών σχετικά με την ατομική υγιεινή, πλύσιμο χεριών, ορθή χρήση γαντιών και μάσκας, αποφυγή συγχρωτισμού καθώς και η καθοδήγησή του για τα συμπτώματα της νόσου ώστε να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει νωρίς και να μπορεί να ζητήσει ιατρική βοήθεια και εξετάσεις.

Αν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με τη νόσο COVID-19, ο υπεύθυνος της επιχείρηση πρέπει να απομονώσει το ύποπτο περιστατικό, να καλέσει τον ΕΟΔΥ για οδηγίες, να ενημερώσει τους άλλους υπαλλήλους και να φροντίσει για την απολύμανση του χώρου εργασίας.

Αναγκαία κρίνεται η ενίσχυση προγραμμάτων καθαρισμού των σταθμών εργασίας επειδή οι επιφάνειες μπορεί να αποτελέσουν πηγές μετάδοσης του ιού. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλες οι επιφάνειες και οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται συχνά, ιδανικά ανά δύο ώρες όπου αυτό είναι εφικτό. Στα σημεία καθαρισμού/απολύμανσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διακόπτες, χειρολαβές θυρών, κουπαστές σκάλας, επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τουαλέτες προσωπικού/πελατών.