Κορονοϊός: Ραγδαία εξάπλωση στη Βραζιλία

Δραματική είναι η κατάσταση στη Βραζιλία, που τείνει να γίνει το επίκεντρο της πανδημίας.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι κατέγραψε άλλους 653 θανάτους εξαιτίας της COVID-19, της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, αυξάνοντας στα 22.666 το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα που πλέον κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο σε κρούσματα μόλυνσης.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκε κατά 15.813 στα 363.211.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα όπου καταγράφεται μακράν ο πιο βαρύς απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη, με σχεδόν 100.000 νεκρούς επί συνόλου 1,6 εκατ. κρουσμάτων μόλυνσης, κατά την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.