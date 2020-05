Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Δε μίλησε για καμία συνάδελφό της η 34χρονη

Ο δικηγόρος της άτυχης γυναίκας μίλησε στον ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας φήμες που κυκλοφορούν.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος της 34χρονης που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι, λέγοντας ότι η γυναίκα «δεν είναι σε καλή κατάσταση».

Ο Απόστολος Λύτρας εξέφρασε την ενόχλησή για την αναμόχλευση της προσωπικής της ζωής, ενώ ξεκαθάρισε και παρανοήσεις που έχουν διαδοθεί.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε υποτιθέμενη κατάθεση της 34χρονης μέσω της οποίας στοχοποιεί κάποια συνάδελφό της, την οποία και διέψευσε.

«Αυτό που είπε είναι ότι: μην ασχολείστε με την προσωπική μου ζωή, να δούμε σε κάτι άλλο, αν υπάρχει», εξήγησε ο δικηγόρος, συμπληρώνοντας ότι η κοπέλα ζήτησε να ερευνηθεί το ενδεχόμενο κάποια είχε κάποια εμμονή μαζί της, σε συνδυασμό με το ότι ήξερε καλά το χώρο της εργασίας.

Επανάλαβε πάντως ο Απόστολος Λύτρας ότι, η γυναίκα δεν είχε δεχθεί απειλές και παραδέχθηκε ερωτηθείς σχετικά ότι οι αστυνομικές έρευνες είναι στα «τυφλά».

Ο ίδιος καταδίκασε τα μηνύματα από κάποιες γυναίκες που «είναι σαν να αναρωτιούνται το τι έκανε», τονίζοντας ότι τίποτε δε θα δικαιολογούσε την επίθεση με καυστικό υγρό στο πρόσωπο, παρομοιάζοντας την παραπάνω κατηγορία με εκείνη της απόδοσης ευθύνης στο θύμα οικογενειακής βίας.

«Δεν ξέρω αν είμαστε κοντά, αλλά θεωρώ ότι αν υπήρχαν κάποια στοιχεία, θα είχαμε φτάσει στη λύση του εγκλήματος, όσο περνά ο καιρός, ανησυχώ», κατέληξε ο δικηγόρος.

Καθαρίστρια της καφετέριας δίπλα από το χώρο εργασίας της 34χρονης και από την πλευρά που φέρεται να διέφυγε η δράστης, ανακάλυψε γάντι κρυμμένο μέσα σε γλάστρα την Κυριακή. Τηλεφώνησε στην Αστυνομία, που της είπε ότι λόγω της παρέλευσης τόσων ημερών δεν έχει πια καμία αξία το γάντι.