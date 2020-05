Κοινωνία

Κρανίδι: Τουρισμός και μεταναστευτικό δεν πάνε μαζί, λένε οι κάτοικοι

Τι ζητούν οι κάτοικοι της Ερμιονίδας που από σήμερα βγαίνουν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν.

«Να επαναληφθούν τα τεστ και στους υπόλοιπους» φιλοξενούμενος της δομής μεταναστών στο Κρανίδι ζητούν οι κάτοικοι της Ερμιονίδας, μετά τη διαπίστωση νέου κρούσματος κορονοϊού σε παιδί που μένει εκεί.

Βασικό αίτημα είναι η απομάκρυνση των μεταναστών και προσφύγων από την περιοχή και για το λόγο αυτόν έχει προγραμματιστεί διαμαρτυρία για σήμερα στις 11.

«Έχουμε κάνει τρομερή προσπάθεια να αναδείξουμε την περιοχή κι όλα αυτά κινδυνεύουν να ισοπεδωθούν», δήλωσε στον ΑΝΤ1 κάτοικος της περιοχής η οποία παρατήρησε ότι, «όταν τελείωσε η καραντίνα αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν έξω».

Δεύτερος κάτοικος που μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως «δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση στους διαμένοντες, ενώ μετά τα πρώτα κρούσματα δεν ήρθε ξανά ο ΕΟΔΥ».

«Η δομή είναι ακατάλληλη για να εντάξει τους ανθρώπους αυτούς στην κοινωνία», τόνισε ο ίδιος τονίζοντας ότι, η υπόσχεση από πλευράς Νότη Μηταράκη για μεταφορά της δομής σε άλλη περιοχή, «πηγάζει από το ότι ήρθε εδώ και είδε ότι τουρισμός και μεταναστευτικό δεν πάνε μαζί».