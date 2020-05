Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: μεγάλο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα το άνοιγμα της εστίασης (βίντεο)

Πότε θα ανοίξουν οι εσωτερικοί χώροι των καταστημάτων εστίασης. Τι θα γίνει με τα ίντερνετ καφέ και τα γυμναστήρια.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι σήμερα επανέρχονται στην εργασία τους όσοι απασχολούνται στην εστίαση και ανέρχονται σε περίπου 320.000 πολίτες. Κατά συνέπεια γίνεται ένα μεγάλο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Σε ότι αφορά τα τραπεζοκαθίσματα στους εξωτερικούς χώρους, επανέλαβε ότι δίνεται η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αναπτύξουν καθίσματα σε διπλάσιο χώρο όπου υπάρχει η δυνατότητα και παρατήρησε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν κάποια προβλήματα στην αρχή, αλλά είναι σίγουρος ότι και οι Δήμοι θα τρέξουν τις διαδικασίες και τα όποια προβλήματα θα έχουν λυθεί εντός των επομένων ημερών.

Για τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι πρόκειται να ανοίξουν πολύ σύντομα. Συμπλήρωσε δε, πως για όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους ειδικούς και «θα δούμε τι πρέπει να αλλάξει ή να διορθωθεί», σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

Για τη μείωση του ΦΠΑ σε καφέ και άλλα ροφήματα, τόνισε ότι θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου. Συμπλήρωσε πως υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα υγιεινής και για τους εργαζόμενους στα καταστήματα εστίασης.

Τέλος σε ότι αφορά τα ίντερνετ καφέ, ο κ. Παπαθανάσης είπε πως υπάγονται στην περίπτωση των καταστημάτων που λειτουργούν σε εσωτερικούς χώρους και κατά συνέπεια θα ανοίξουν στην επόμενη φάση, εντός του Ιουνίου, ενώ τα γυμναστήρια θα ανοίξουν αργότερα στις τελικές φάσεις του σχεδίου της επιστροφής στην κανονικότητα.