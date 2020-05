Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: Ο σεισμός δε διέκοψε την Πρωθυπουργό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ατάραχη και χαμογελαστή συνέχισε τη δήλωσή της η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, παρά τα Ρίχτερ.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν διατήρησε την ψυχραιμία της όταν στη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης που έδινε σημειώθηκε ισχυρός σεισμός και συνέχισε με ηρεμία να απαντά σε ερωτήσεις.

Η Άρντερν έγινε πρωθυπουργός το 2017 και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα της, κυρίως για τον τρόπο που αντιμετώπισε πολλές κρίσεις: το μακελειό σε δύο τεμένη του Κράιστερτς τον Μάρτιο του 2019, μια έκρηξη ηφαιστείου τον Δεκέμβριο και πιο πρόσφατα την πανδημία του κορονοϊού.

Σεισμός 5,8 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη Νέα Ζηλανδία, το επίκεντρο του οποίου ήταν 30 χιλιόμετρα από τη Λεβίν, μια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, και είχε εστιακό βάθος 37 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε πολύ αισθητή στο Ουέλινγκτον και τα περίχωρά του.

Η Άρντερν έδινε εκείνη την ώρα τηλεοπτική συνέντευξη από το κτίριο του κοινοβουλίου, το οποίο έχει την ονομασία Beehive.

“Γίνεται ένας μικρός σεισμός εδώ, Ράιαν…”, δήλωσε απευθυνόμενη στον παρουσιαστή της εκπομπής Ράιαν Μπριτζ την ώρα που η κάμερα και άλλα πράγματα γύρω της κουνιόντουσαν.

“Ένας αρκετά καλός σεισμός εδώ … αν βλέπετε πράγματα να κινούνται πίσω μου. Το Beehive κουνιέται λίγο περισσότερο από τα περισσότερα κτίρια”, πρόσθεσε.

Η Νεοζηλανδή διαβεβαίωσε τον παρουσιαστή ότι είναι ασφαλής και η συνέντευξη συνεχίστηκε.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Από τον σεισμό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές, διαβεβαίωσε η Άρντερν αργότερα σε συνέντευξη Τύπου, όμως η δόνηση διήρκησε για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα και προκάλεσε πανικό στους κατοίκους του Ουέλινγκτον.

Η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται στην ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή το "Δαχτυλίδι της φωτιάς" όπως αποκαλείται, ένα τόξο 40.000 χιλιομέτρων από ηφαίστεια και ωκεάνιους τάφρους που περικλείουν μεγάλο μέρος του Ειρηνικού Ωκεανού.

Το 2011 σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο 185 ανθρώπων στο Κράιστσερτς, ενώ το 2016 σεισμός 7,8 βαθμών έπληξε την πόλη Καϊκούρα του Νότιου Νησιού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να προκληθούν υλικές ζημιές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακόμη και στο Ουέλινγκτον που βρίσκεται στο νησί αυτό.