Κορονοϊός: στη Λατινική Αμερική το νέο επίκεντρο

Ο αριθμός των νεκρών στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική διπλασιάστηκε μέσα σε δύο εβδομάδες.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των επίσημων κυβερνητικών ανακοινώσεων.

Με 22.666 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 363.211 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, η Βραζιλία των 210 εκατομμυρίων κατοίκων είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία σε όλη την περιφέρεια, ακολουθούμενη από το Μεξικό (7.394 νεκροί επί συνόλου 68.620 κρουσμάτων μόλυνσης) και το Περού (3.456 νεκροί επί συνόλου 119.959 κρουσμάτων μόλυνσης).

Παρά την υγειονομική καταστροφή στη χώρα του, που κατατάσσεται πλέον εδώ και λίγες ημέρες δεύτερη στον κόσμο σε αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου πήρε μέρος χθες Κυριακή σε δημόσια συγκέντρωση μαζί με υποστηρικτές του, αψηφώντας για άλλη μια φορά τις συστάσεις των γιατρών και τους κανόνες κοινωνικής απόστασης.

Ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος εναντιώνεται στα μέτρα περιορισμού που έχουν επιβάλει οι τοπικές αρχές στις περισσότερες πολιτείες, εμφανίστηκε μπροστά στο προεδρικό μέγαρο φορώντας λευκή μάσκα. Αλλά πολύ γρήγορα την έβγαλε για να χαιρετήσει το πλήθος, να σφίξει χέρια, να αγκαλιάσει υποστηρικτές του. Δεν δίστασε να πάρει ένα παιδί στους ώμους.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και την Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ECLAC), η οικονομική κρίση που πυροδοτεί η πανδημία θα αφήσει άλλους 11,5 εκατομμύρια ανθρώπους άνεργους στα κράτη της περιοχής φέτος.