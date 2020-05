Κοινωνία

Ελεύθερες οι μετακινήσεις από και προς τα νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηροί κανονισμοί πρόληψης για τους επιβάτες. Σε ποιους δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση.

Ελεύθερη για όλους τους πολίτες θα είναι από σήμερα (Δευτέρα 25/05) η πρόσβαση προς τα νησιά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με κάποιο πλοίο της ακτοπλοΐας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν την επιβίβασή τους, εξακολουθούν να ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες πρόληψης, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊου.

Έτσι, στο πλαίσιο ειδικών οδηγιών από τον ΕΟΔΥ, όλοι οι επιβαίνοντες θα θερμομετρούνται, θα συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, ενώ θα διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου σε όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο.

Τα ερωτηματολόγια που οι επιβάτες μπορούν να τα προμηθεύονται από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, αλλά και από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, θα παραδίδονται κατά την επιβίβαση τους στα μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επιβάτες είτε με βάση το ερωτηματολόγιο είτε με παρουσίαση συμπτωμάτων είτε έχουν εκτεθεί σε ασθενή COVID-19 με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτό τις τελευταίες 14 ημέρες, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση.

Το ερωτηματολόγιο θα τηρείται με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας για δύο μήνες από την ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων(GDPR).

Επίσης, στα πλοία υπάρχει ειδική διάταξη για τους επιβάτες στα αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατειλημμένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω. Η χρήση κάθε καμπίνας θα επιτρέπεται από ένα άτομο, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες, συγγενείς πρώτου βαθμού. Εξάλλου, όλοι οι επιβάτες, αλλά και το πλήρωμα, θα πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας. Σημειώνεται ότι τα πληρώματα των πλοίων της ακτοπλοΐας έχουν ήδη εκπαιδευθεί προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν κρούσμα κορονοϊου σε επιβάτη, ενώ τα πλοία μετά από κάθε δρομολόγιό τους θα απολυμαίνονται.

Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα εκτελεσθούν επτά δρομολόγια πλοίων (δύο για Κυκλάδες ένα για Χίο Μυτιλήνη και τέσσερα για την Κρήτη). Από τη Ραφήνα θα αναχωρήσει ένα πλοίο για τις Κυκλάδες και τρία από το Λαύριο, δύο για Κέα - Κύθνο - Σύρο και ένα για Αγ. Ευστράτιο - Λήμνο - Καβάλα.

Τα πλοία ταξιδεύουν με μειωμένο πρωτόκολλο καθώς το κάθε ένα φιλοξενεί μόνο το 50% των επιβατών, που προβλέπουν τα χαρτιά του, εκτός αν πρόκειται για πλοίο με καμπίνες που το ποσοστό αυτό γίνεται 55%.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης με την ευκαιρία της άρσης των περιορισμών στην κίνηση επιβατών στην ακτοπλοΐα, θα επισκεφθεί στις 19:30 το απόγευμα το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Ναυτιλίας αναμένεται να έχει επίσης εντός της ημέρας συνάντηση με εκπροσώπους των ακτοοπλόων και συγκεκριμένα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα των μισθώσεων των άγονων γραμμών, η αλλαγή του πρωτοκόλλου επιβατών, αλλά και θέματα ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Σημειώνεται ότι ο κ. Πλακιωτάκης ενόψει της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών προς τα νησιά από σήμερα, έχει αναφέρει ότι τα πρωτόκολλα των επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας που ισχύουν έως τις 15/06 παρακολουθούνται καθημερινά και σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες και όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν θα επαναξιολογηθούν.