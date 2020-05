Κόσμος

Κατεδάφιση εργοστασιακών φουγάρων σε 1’ (βίντεο)

Σε ελάχιστο χρόνο έγιναν σκόνη τα οκτώ φουγάρα εργοστασίου, με τις εικόνες να εντυπωσιάζουν.

Οκτώ φουγάρα εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστραλία κατεδαφίστηκαν από τον ιδιοκτήτη τους.

Τα 137 μέτρα φουγάρα του εργοστασίου στην πολιτεία της Βικτώρια, είχαν χτιστεί τη δεκαετία του 1960, αλλά ήταν αχρησιμοποίητα από το 2017.

Το φουγάρα κατεδαφίστηκαν διαδοχικά μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό και πέφτοντας όλα προς την ίδια κατεύθυνση, άφησαν πίσω τους ένα σύννεφο σκόνης.

Τόσο τα συντρίμμια τους, όσο και το ίδιο το εργοστάσιο θα επιθεωρηθούν από ειδικούς.