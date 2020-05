Αθλητικά

Τζόκοβιτς: ο νέος λαϊκός ήρωας της Σερβίας!

Ο «Νόλε» έβαλε βαθιά… το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσει το σύστημα υγείας της χώρας του, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στάθηκε στο πλευρό των συμπατριωτών του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βγάζοντας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, πάνω από πέντε εκατ. ευρώ, για να ενισχύσει το σύστημα υγείας της Σερβίας, αλλά και σταθεί δίπλα σε οικονομικά ασθενέστερους. Η δημοτικότητα του «Νόλε» έχει εκτοξευτεί το τελευταίο διάστημα, με την εφημερίδα «Πολίτικα» του Βελιγραδίου, να τον περιγράφει «ως τον νέο λαϊκό ήρωα της χώρας».

Ο Τζόκοβιτς συνεχίζει να βοηθά τη χώρα του. Μετά από δυο μήνες στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, όπου πέρασε την καραντίνα με την οικογένεια του, ο κάτοχος 17 Grand Slam επέστρεψε στο Βελιγράδι, για να βρίσκεται εκεί στις προετοιμασίες του Adria Tour, το οποίο θα ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου και θα καταλήξει στις 5 Ιουλίου με τον φιλικό αγώνα που θα δώσει με τον Νταμίρ Τζουμχούρ στο Σεράγεβο.

«Χαίρομαι πολύ που σας ανακοινώνω ότι το Adria Tour θα πραγματοποιηθεί αρχής γενομένης από το Βελιγράδι! Είμαι πολύ ευγνώμων και ενθουσιασμένος που θα μας δοθεί η ευκαιρία να παίξουμε για πολύ καλό σκοπό και να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας. Θα σας δω στο κορτ σύντομα» ανέφερε σχετικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.