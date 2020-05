Οικονομία

Συντάξεις: αναδρομικά σε εκατομμύρια συνταξιούχους

Η επικείμενη απόφαση του ΣτΕ, αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Πόσα χρήματα, πότε και πως θα τους δοθούν.

Αναδρομικά από την επιστροφή παράνομων μειώσεων που επιβάρυναν αδικαιολόγητα 2,5 εκατ. συνταξιούχους έρχονται μέσα στον Ιούνιο με ποσά που κυμαίνονται από 650 ως 9.500 ευρώ στις κύριες συντάξεις, από 300 ως 2.700 ευρώ στις επικουρικές και από 500 ως 800 ευρώ για όσους δικαιούνται μόνον τα κομμένα Δώρα.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα αναγνωρίζει ως διάστημα των αναδρομικών το 10μηνο από τη σύνταξη Ιουλίου 2015 ως τη σύνταξη Απριλίου 2016, καθώς σε αυτούς τους μήνες θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί η διακοπή των μειώσεων στις συντάξεις που είχε κρίνει αντισυνταγματικές το ίδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου».

Σύμφωνα με τις εκδοχές της επικείμενης απόφασης του ΣτΕ, αν δικαιωθούν μόνον όσοι έχουν κάνει αγωγές, τότε θα πρέπει όπως παρατηρούν νομικοί κύκλοι να εκδικαστούν μετά την απόφαση όλες οι αγωγές (περί τις 200.000) που σταμάτησαν στα Πρωτοδικεία για να βγει η τελική ετυμηγορία του ΣτΕ. Αν γίνει κάτι τέτοιο τότε, ο σκοπός της «πρότυπης δίκης» που ήταν να βγει μια απόφαση που να τερματίζει την κοσμοσυρροή στα δικαστήρια και τις πολύχρονες δίκες δεν θα επιτευχθεί.

Από την πλευρά των νομικών του ΕΦΚΑ, που είναι διάδικος στην υπόθεση των αναδρομικών, υπάρχει το επιχείρημα ότι αν πρέπει να κριθούν αναδρομικά ενός 10μήνου, αυτά να αφορούν μόνον για όσους άσκησαν αγωγές μέσα σε αυτό το 10μηνο, δηλαδή Ιούλιο 2015 ως Απρίλιο 2016 (για την ακρίβεια ως 12 Μαΐου 2016)! Τέτοια άποψη αν δικαιωθεί θα συνιστά δικαστικό παράδοξο γιατί θα είναι σαν να απαγορεύουν οι δικαστές να πάρουν πίσω τις ίδιες περικοπές για το ίδιο 10μηνο όσοι έκαναν αγωγές μετά τις 12 Μαΐου!

Το πλέον πιθανό ενδεχόμενο είναι να προσδιοριστεί μόνον η αντισυνταγματικότητα των επίμαχων μειώσεων για το 10μηνο από τους δικαστές και να μείνει στην κυβέρνηση η αμιγώς δημοσιονομική ευθύνη της αποκατάστασης των περικοπών σε δόσεις για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση τα αναδρομικά θα δοθούν σε όλους. Το ενδεχόμενο αυτό έχει ως βασικό σενάριο την επιστροφή των αναδρομικών σε μια 5ετία με ένα ποσό της τάξης περίπου των 550 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Για όσους έχουν μάλιστα τα λιγότερα αναδρομικά, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι κάτω των 700 ευρώ, είναι πιθανό να πάρουν πίσω τα κομμένα Δώρα σε μία δόση.

Αυτά που οφείλονται ως αναδρομικά στους συνταξιούχους είναι οι μειώσεις του 2012 που το ίδιο το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τον Ιούνιο του 2015, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση τις διατήρησε παρανομώντας στην απόφαση του ΣτΕ.

Οι μειώσεις που ακυρώθηκαν μια φορά και τώρα αναμένεται να ακυρωθούν και δεύτερη είναι:

Η μείωση 5% ως 20% (με το Νόμο 4093/2012) στις κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ, καθώς και σε άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.000 ευρώ.

Η μείωση 12% (Νόμος 4051/2012) στις κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.300 ευρώ. Η μείωση 10% ως 20% (με το Νόμο 4051/2012) στις επικουρικές πάνω από τα 200 ευρώ. Η κατάργηση του ετήσιου Δώρου (13η σύνταξη) έως 800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και η κατάργηση των δύο Δώρων (13η και 14η σύνταξη) στις επικουρικές.

Θεωρείται πάντως «νομική υπέρβαση» να πουν οι δικαστές ότι, παρότι όλοι οι συνταξιούχοι είχαν τις ίδιες αντισυνταγματικές μειώσεις συντάξεων, εντούτοις, τα αναδρομικά τα δικαιούνται όσοι έκαναν αγωγή και δεν τα δικαιούνται εκείνοι που δεν έκαναν αγωγές. Και αυτό γιατί αν καθοριστούν οι δικαιούχοι με αυτό το κριτήριο, θα είναι σαν να ρυθμίζεται από τους δικαστές και το οικονομικό σκέλος των αναδρομικών και στην ουσία να αποκτούν την δικαιοδοσία άσκησης και δημοσιονομικής πολιτικής που ανήκει στη νομοθετική-εκτελεστική εξουσία της εκάστοτε κυβέρνησης.

Τα ποσά αναδρομικών στις κύριες συντάξεις ανά Ταμείο

Τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, αν υπολογιστεί και η επιστροφή της μείωσης από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο, φτάνουν στις 13.800 ευρώ, ενώ χωρίς την ΕΑΣ βγαίνουν ως 7.472 ευρώ.

Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» στους συνταξιούχους του Δημοσίου (πολιτικούς και απόστρατους) τα αναδρομικά που δικαιούνται με ή χωρίς την επιστροφή της ΕΑΣ προκύπτουν ως εξής:

Συνταξιούχος που είχε αρχική μικτή κύρια σύνταξη ή δύο κύριες συντάξεις στις 4.500 ευρώ, και το προ φόρου ποσό μετά τις μειώσεις είναι στις 2.509 ευρώ, έχει αναδρομικά 7.472 ευρώ από τις μειώσεις των Νόμων 4051 και 4093. Επιπλέον, δικαιούται άλλες 6.300 ευρώ για ένα 10μηνο (τουλάχιστον) από την ΕΑΣ. Το σύνολο αναδρομικών είναι 13.772 ευρώ.

Συνταξιούχος που είχε αρχική μικτή κύρια σύνταξη στα 3.120 ευρώ, ενώ το προ φόρου ποσό μετά τις μειώσεις είναι 1.947 ευρώ, έχει αναδρομικά 4.455 ευρώ από τις μειώσεις των Νόμων 4051 και 4093 και επιπλέον δικαιούται άλλες 3.744 ευρώ από την ΕΑΣ. Το σύνολο αναδρομικών είναι 8.199 ευρώ.

Συνταξιούχος με σύνταξη προ φόρου 1.443 ευρώ έχει αναδρομικά 3.509 ευρώ από μειώσεις και 1.474 ευρώ επιπλέον από την ΕΑΣ, με σύνολο επιστροφών 4.983 ευρώ.

Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη προ φόρου 1.341 ευρώ έχει αναδρομικά 10μήνου 2.770 ευρώ από τις μειώσεις των Νόμων 4051 και 4093 και άλλα 1.100 ευρώ από την ΕΑΣ. Το σύνολο αναδρομικών είναι 3.870 ευρώ.

Συνταξιούχος με σύνταξη προ φόρου 1.278 ευρώ έχει αναδρομικά 2.600 ευρώ από μειώσεις και 500 ευρώ επιπλέον από την ΕΑΣ, δηλαδή έχει σύνολο επιστροφών 3.100 ευρώ.

Συνταξιούχος με σύνταξη προ φόρου 1.215 ευρώ έχει αναδρομικά 2.430 ευρώ από μειώσεις και 470 ευρώ επιπλέον από την ΕΑΣ, με σύνολο επιστροφών 2.900 ευρώ.

Συνταξιούχος με σύνταξη προ φόρου 1.183 ευρώ έχει αναδρομικά 2.330 ευρώ από μειώσεις και 450 ευρώ επιπλέον από την ΕΑΣ, με σύνολο επιστροφών 2.780 ευρώ.

Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη προ φόρου 1.144 ευρώ έχει αναδρομικά μόνον από τις μειώσεις των Νόμων 4051 και 4093 και το Δώρο των 800 ευρώ με συνολικό ποσό επιστροφής 2.220 ευρώ.

Τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών είναι:

Με κύρια σύνταξη 2.325 ευρώ, πριν το φόρο, δικαιούνται αναδρομικά 9.427 ευρώ από τις παράνομες μειώσεις και την κατάργηση του Δώρου για το 10μηνο Ιουλίου 2015-Απριλίου 2016.

Με κύρια σύνταξη 1.749 ευρώ, πριν το φόρο, δικαιούνται αναδρομικά 5.295 ευρώ.

Με κύρια σύνταξη 1.480 ευρώ, δικαιούνται αναδρομικά 4.333 ευρώ από μειώσεις και Δώρο.

Με κύρια σύνταξη 1.284 ευρώ, δικαιούνται αναδρομικά 2.614 ευρώ από μειώσεις και Δώρο.

Με κύρια σύνταξη 1.171 ευρώ, δικαιούνται αναδρομικά 2.299 ευρώ.

Στον ΟΑΕΕ τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι ανάλογα με το ποσό σύνταξης είναι:

Με 1.547 ευρώ κύρια σύνταξη προ φόρου, χωρίς επικουρική, δικαιούνται αναδρομικά 10μήνου, 3.351 ευρώ.

Με 1.305 ευρώ κύρια σύνταξη χωρίς επικουρική, δικαιούνται αναδρομικά 1.752 ευρώ.

Με 1.134 ευρώ κύρια σύνταξη, χωρίς επικουρική, δικαιούνται αναδρομικά 1.435 ευρώ.