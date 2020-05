Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμα ένας θάνατος στην Ελλάδα

Γυναίκα είναι το 172ο θύμα της πανδημίας στη χώρα μας.

Μία 82χρονη που νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό και κατέληξε τα ξημερώματα είναι το 172ο θύμα του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν από τις 17 Απριλίου στην ΜΕΘ και σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποκείμενα νοσήματα.

Την Κυριακή το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε μόλις δύο νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα με το σύνολό τους να ανέρχεται στα 2.878.

Το 55,2% των κρουσμάτων αφορά άνδρες. Τα 626 (21,8%) κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, ενώ 1.635 (56,8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.