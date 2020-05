Κοινωνία

Απεγκλωβισμός από φρεάτιο ανελκυστήρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση διάσωσης ατόμου που εγκλωβίστηκε στον ανελκυστήρα πολυκατοικίας στην Αθήνα.

Αναστάτωση επκράτησε στο Παγκράτι, όταν έπεσε ανανσέρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 9, σε πολυκατοικία της οδού Λαέρτου.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα που επιχειρήσαν για τον απεγκλωβισμό του ατόμου από το φρεάτιο.