Κοινωνία

Ασανσέρ καταπλάκωσε συντηρητή

Τραγικό τέλος είχε νεαρός συντηρητής ασανσέρ σε πολυκατοικία στο Παγκράτι.

Χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκε, πριν από λίγο, άνδρας περίπου 30 ετών, ο οποίος καταπλακώθηκε από ανελκυστήρα, σε πολυκατοικία επί της οδού Λαέρτου, στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται, πιθανότατα, για τον συντηρητή του ανελκυστήρα.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Σημειώνεται, ότι για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.