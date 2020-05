Οικονομία

Χαρίτσης: υπάρχει και άλλος δρόμος για την οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στη σημερινή παρουσίαση της επικαιροποιημένης εκδοχής του προγράμματος, «Μένουμε Όρθιοι».

«Υπάρχει και άλλος δρόμος για την ελληνική οικονομία, ένα σχέδιο για την έγκαιρη στήριξη των θέσεων εργασίας, των μισθών και των μικρομεσαίων», υπογράμμισε ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στη σημερινή παρουσίαση της επικαιροποιημένης εκδοχής του προγράμματος, «Μένουμε Όρθιοι», κατά τη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «στο Κόκκινο».

«Στο σχέδιο της κυβέρνησης για διάλυση της εργασίας και λουκέτα, αντιπαραβάλλουμε μια άλλη προοπτική που στηρίζεται στους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους νέους, τα θύματα της κρίσης που βιώνουμε», είπε ο κ. Χαρίτσης.

«Προτείναμε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας ένα κοστολογημένο σχέδιο για τη στήριξη της οικονομίας. Σήμερα παρουσιάζουμε επικαιροποιημένες τις προτάσεις μας, το “Μένουμε Όρθιοι 2”, ένα πρόγραμμα με εμπροσθοβαρή χαρακτηριστικά και ορίζοντα 4 μηνών, το οποίο αντιστοιχίζει τις χρηματοδοτικές πηγές με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν τώρα για να περιορίσουμε τις συνέπειες της κρίσης», συμπλήρωσε.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι «τα μέτρα που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, και δεν δημιουργούν χρέη στους πολίτες, αθροίζουν συνολικά στα 8,5 δισ. ευρώ», κάνοντας λόγο για «κολοσσιαία απόσταση της πραγματικότητας από τα νούμερα που παρουσιάζει η κυβέρνηση».

«Η λογική του ‘βλέποντας και κάνοντας’, και τα αποσπασματικά μέτρα της συνιστούν σχέδιο να αντιμετωπιστεί η κρίση ως ευκαιρία για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας σε βάρος των εργαζόμενων και των μικρομεσαίων», πρόσθεσε.

Αναφερθείς στα σενάρια περί εκλογών, ο Αλ. Χαρίτσης κατήγγειλε τον «τυχοδιωκτισμό της κυβέρνησης», που «την ώρα που η ελληνική κοινωνία δίνει μια τεράστια μάχη, έχει στο μυαλό της να αφήνει διαρροές για να τεστάρει αν μπορεί να προχωρήσει σε εκλογές».

«Για εμάς προέχει η αντιμετώπιση της κρίσης, θα είμαστε όμως έτοιμοι να καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη, πειστική πρόταση στον ελληνικό λαό, μια πρόταση προοδευτικής, αριστερής διακυβέρνησης για το πώς η κοινωνία μπορεί να βγει από αυτή την κρίση. Αντίθετα με τον κ. Μητσοτάκη, δεν αποφεύγουμε τις ευθύνες μας. Τον κ. Μητσοτάκη τον ενδιαφέρει να δείχνει πως χειρίζεται την κατάσταση στα εύκολα, όταν, για παράδειγμα, έχει κληρονομήσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σταθερά δημοσιονομικά και την οικονομία σε ανάπτυξη», υπογράμμισε.

Σχετικά με τα γεγονότα στον Έβρο, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ένα σοβαρό επεισόδιο» που φανερώνει για μια ακόμη φορά την «παντελή έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης στο πώς αντιμετωπίζονται μείζονα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», και το οποίο ανέδειξε «τις παλινωδίες της, τον φαρισαϊσμό και την υποκρισία της».

«Μόλις πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση μιλούσε για ασύμμετρη απειλή και εισβολή, όταν είχε απέναντί της πρόσφυγες και μετανάστες στον Έβρο, και τώρα, μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό επεισόδιο, ζητάει να μην υπάρξει ένταση για λίγα μέρα εδάφους», δήλωσε.

«Εμείς, από την πρώτη στιγμή, θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στον Έβρο. Η κυβέρνηση μίλησε για fake news όταν το υπουργείο Εξωτερικών, αναιρώντας το υπουργείο Άμυνας, προέβη σε διάβημα προς την τουρκική πλευρά. Πώς γίνεται να προβείς σε διάβημα για κάτι που δεν ισχύει, που είναι ψευδές;», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης, προσθέτοντας ότι, «θα επιμείνουμε στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τις σχέσεις με την Τουρκία με όρους μικροκομματικού συμφέροντος και επικοινωνιακής διαχείρισης, που καθίσταται τελικά επικίνδυνη».