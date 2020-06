Παράξενα

Κορονοϊός: Με λούτρινα ζωάκια στα τραπέζια τηρούν τις αποστάσεις σε εστιατόριο

Ο επισκέπτης θα απολαύσει το γεύμα του καθήμενος... δίπλα σε έναν μεγάλο λούτρινο υδρόχοιρο και απέναντι του θα έχει έναν άλλον.

Συνωστισμός παρατηρείται στο εστιατόριο του ζωολογικού κήπου Izu Shabonten Zoo στη Σιζουόκα της Ιαπωνίας. Ωστόσο, δεν είναι οι επισκέπτες ευπρόσδεκτοι σε όλες τις θέσεις στα τραπέζια! Ο πεινασμένος επισκέπτης θα απολαύσει το γεύμα του καθήμενος δίπλα σε έναν μεγάλο λούτρινο υδρόχοιρο, και απέναντι του θα έχει έναν άλλον, ώστε τα τηρούνται οι κανονισμοί επαναλειτουργίας καταστημάτων εστίασης που προβλέπουν αποστάσεις μεταξύ μας, ώστε να μη διαδίδεται ο ιός.

Ο ζωολογικός κήπος είχε κλείσει όταν η πανδημία σάρωσε τη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Από τη στιγμή που ξανάνοιξε, σειρά μέτρων ελήφθησαν: μάσκες υποχρεωτικές για τους επισκέπτες, απολυμαντικό χεριών διαθέσιμο και τα λούτρινα καπιμπάρα, οι υδρόχοιροι, σε καρέκλα ανά καρέκλα στο εστιατόριο. Γιατί, όμως, επελέγησαν υδρόχοιροι; Διότι ο συγκεκριμένος ζωολογικός κήπος είναι δημοφιλής προορισμός για να απολαύσει κάποιος τα καπιμπάρα: όχι μόνον διοργανώνονται εκεί τακτικά εκδηλώσεις με θέμα τους υδρόχοιρους, αλλά στο Izu Shabonten Zoo πιστώνεται η εφεύρεση θερμών λουτρών για υδρόχοιρους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του ζωολογικού κήπου, το 1982, ένας επιστάτης καθάριζε με ζεστό νερό ένα μαντρί υδρόχοιρων όταν παρατήρησε τα καπιμπάρα να μουλιάζουν τα πόδια τους και τα οπίσθιά τους σε μια λακούβα με ζεστό νερό. Του ήρθε η ιδέα να γεμίσει μια λιμνούλα με ζεστό νερό κι από τότε τα θερμά λουτρά για τους υδρόχοιρους είναι ετήσια χειμερινή παράδοση στο Izu Shabonten Zoo.