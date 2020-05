Κόσμος

Κορονοϊός: Οδηγίες από τον Ελπιδοφόρο για την Θεία Κοινωνία

Με εντολή του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, με χωριστά κουτάλια για κάθε πιστό η Θεία Κοινωνία στην Άμεση Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδόφορος έδωσε οδηγίες στους κληρικούς των κοινοτήτων της Άμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας (Νέα Υόρκη, Κονέκτικατ και Ουάσιγκτον) να προσφέρουν προσωρινά τη θεία κοινωνία στους πιστούς χρησιμοποιώντας πολλαπλά μεταλλικά κουτάλια, για μία μόνο χρήση ανά άτομο.

Όπως γράφει το greeknewsonline.com, οι οδηγίες περιέχονται σε εκτενές υπόμνημα με ημερομηνία 18 Μαΐου που εστάλη στους ιερείς των κοινοτήτων της Άμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, με την επισήμανση μόνο για ιερείς και ότι «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημοσιευθεί, να κοινοποιηθεί ή να αντιγραφεί σε email ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Οι οδηγίες αφορούν το σύνολο των λειτουργιών των κοινοτήτων της Μητρόπολης του Αρχιεπισκόπου, για να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αρχών, τα μέτρα υγειονομικής προστασίας κληρικών και πιστών και την προετοιμασία για το άνοιγμά τους. Να σημειωθεί ότι από τις 21 Μαΐου ο κυβερνήτης Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο επέτρεψε τις θρησκευτικές τελετές σε χώρους λατρείας, παρουσία δέκα ατόμων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι την Παρασκευή ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε «καθοριστικού χαρακτήρα» τον εκκλησιασμό, δίδοντας οδηγίες στο άνοιγμα των χώρων λατρείας, οι κυβερνήτες των πολιτειών είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να το πράξουν, βάση του αμερικανικού συντάγματος.

Η Άμεση Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια είναι η μόνη από τις 8 μητροπόλεις της Αρχιεπισκοπής Αμερικής έλαβε παρόμοια απόφαση για προσφορά της θείας κοινωνίας με χωριστό κουτάλι για κάθε πιστό και όπως τονίζεται είναι μόνον προσωρινό μέτρο. Οι υπόλοιποι Μητροπολίτες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής επέλεξαν είτε να μην αναφέρουν τίποτα στις οδηγίες που έστειλαν στους ιερείς τους, είτε – όπως στην περίπτωση του Μητροπολίτη Ατλάντας Αλέξιου – να γράψουν ότι θα προσφέρεται με τον κανονικό τρόπο.

Ο Δρ. Γιώργος Παυλάκης, επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Ρετροϊών του τμήματος Εμβολίων στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον, , επικρότησε την απόφαση του σεβασμιοτάτου.

«Ως επιστήμονας, χαίρομαι για την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής να αναπτύξει ένα υπεύθυνο πρωτόκολλο για την προστασία των ανθρώπων που συμμετέχουν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες και θέλουν να μεταλάβουν τη θεία κοινωνία. Οι οδηγίες της Αρχιεπισκοπής για τον εκκλησιασμό και για ατομική προσφορά θείας κοινωνίας, εάν εφαρμοστούν πιστά, βοηθούν στην προστασία του κοινού και είναι σύμφωνες με τις εντολές των πολιτειακών αρχών», συμπλήρωσε ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας.

Το υπόμνημα προς τους ιερείς της Άμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας λέει τα εξής (μεταξύ άλλων) σχετικά με την προσφορά της Θείας Κοινωνίας:

• Ως προσωρινό μόνο μέτρο, η Θεία Κοινωνία θα προσφέρεται μέσω των ακόλουθων διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους κληρικούς μας και τους πιστούς μας:

. Η ενορία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πολλαπλά μεταλλικά κουτάλια που θα είναι μίας χρήσης κατά τη διανομή της Αγίας Κοινωνίας.

. Ο ενορίτης θα πλησιάζει το δισκοπότηρο και θα του ζητηθεί να γείρει το κεφάλι του πίσω και να ανοίξει το στόμα του πλατιά έτσι ώστε η κοινωνία να πέσει μέσα στο στόμα του.

Ο ιερέας θα χρησιμοποιήσει ένα νέο κουτάλι για να προσφέρει κοινωνία και στη συνέχεια θα τοποθετήσει το κουτάλι σε ξεχωριστό δοχείο πριν από τον επόμενο ενορίτη.

. Αντί της μάκτρας (Communion Cloth), η ενορία θα έχει διαθέσιμες πετσέτες μίας χρήσης για τους πιστούς, και όταν πλησιάζει το δισκοπότηρο, ο ενορίτης θα πάρει μια χαρτοπετσέτα, θα την κρατά κάτω από το πηγούνι του, θα σκουπίζει το στόμα του και στη συνέχεια θα πετάει την πετσέτα. σε ένα δοχείο στο σολέα, το περιεχόμενο του οποίου θα καεί την ίδια μέρα.

. Μετά από κάθε ραντεβού, τα κουτάλια θα βυθιστούν σε βραστό νερό για να καθαριστούν».

Στις δικές του οδηγίες προς του κληρικούς της Μητρόπολης Ατλάντας, ο Μητροπολίτης Αλέξιος αναφέρει τα εξής για την προσφορά της Θείας Κοινωνίας:

«• Θεία Κοινωνία – Επιτρέπεται η εκκλησία να παραμείνει ανοιχτή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη Θεία Λειτουργία για να κοινωνήσουν οι πιστοί που δεν είναι σε θέση να παρευρίσκονται στο ναό, δηλαδή σε καθορισμένο χώρο όπως στην αίθουσα εκδηλώσεων, στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ.

• Η Θεία Κοινωνία θα συνεχίσει να διανέμεται με τον παραδοσιακό τρόπο.

• Υφάσματα για την κοινωνία – Τα κόκκινα υφάσματα για την κοινωνία (μάκτρα) θα κρατούνται κάτω από το πηγούνι του ατόμου χωρίς να το αγγίζουν, από τους εξουσιοδοτημένους ενήλικες βοηθούς. Ο κοινωνήσας μπορεί να μην το αγγίζει και απολύτως να μην σκουπίζει το στόμα».

Έχοντας κλείσει τις πόρτες τους για πάνω από δύο μήνες στους πιστούς και περιορίζοντας τις λειτουργίες μόνο σε 3-5 άτομα ακόμη και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι ελληνορθόδοξοι ναοί σε όλη την Αμερική ξεκινούν προσεκτικά τη διαδικασία επιστροφής στις κανονικές συνθήκες. Ο δρόμος είναι δύσκολος, γιατί οι οκτώ μητροπόλεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής μας καλύπτουν πενήντα πολιτείες όπου επικρατούν διαφορετικές υγειονομικές συνθήκες με την πανδημία και έχουν διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς.

Όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αμερικής υπό την καθοδήγηση της Συνέλευσης των Κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων των ΗΠΑ (με προεδρεύοντα τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο) δημιούργησαν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το «COVID-19 Parish Reopening Toolkit» που χρησιμοποιείται από όλες τις ενορίες.

Όλες οι μητροπόλεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, παρά τους διαφορετικούς κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ, προχωρούν με το άνοιγμα με πολύ προσεκτικά βήματα. Μερικοί ιερείς αυτοσχεδιάζουν προκειμένου να επιτρέψουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους πιστούς να παραστούν στις λειτουργίες. Στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πορτ Ουάσιγκτον Νέας Υόρκης, θα χρησιμοποιηθεί ο τεράστιος προαύλιος χώρος για να δοθεί η δυνατότητα στους πιστούς να παρακολουθήσουν μέσα από τα αυτοκίνητά τους τη θεία λειτουργία. Αυτή η drive-in θεία λειτουργία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από πολλούς ενορίτες στο Port Washington.

Στη Μητρόπολη της Ατλάντας που καλύπτει πολιτείες του νότου με πιο χαλαρές πολιτικές, ο Μητροπολίτης Αλέξιος εξέδωσε μια πολύ εκτεταμένη οδηγία για το άνοιγμα των ναών και τα μέτρα ασφαλείας στις εκκλησίες. Στην Ατλάντα – όπως σε κάθε άλλη Μητρόπολη – είναι απολύτως απαραίτητο να φορούν οι πιστοί μάσκα.

Στη Μητρόπολη Βοστώνης, όπου ο Κυβερνήτης της Μασαχουσέτης επέτρεψε τις θείες λειτουργίες υπό την προϋπόθεση ότι οι ναοί θα χρησιμοποιούν το 40% της χωρητικότητάς τους, ο Μητροπολίτης Μεθόδιος συμβούλεψε τους ιερείς να μην βιαστούν να ανοίξουν τους ναούς τους εκτός κι εάν είναι απολύτως έτοιμοι.

«Μια ενορία, αν μετά από προσεκτική και μελετημένη προετοιμασία θεωρήσει ότι είναι σε θέση να συμμορφωθεί με όλες τις πολιτειακές και τοπικές οδηγίες, μπορεί να αρχίσει να ανοίγει τις πόρτες της από την Κυριακή 24 Μαΐου. Ωστόσο, η πλειονότητα των ενοριών μας , μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί, και μπορεί να επιλέξει την Κυριακή 31 Μαΐου, ή ακόμα και τις 7 Ιουνίου, τη γιορτή της Πεντηκοστής, ως ημερομηνία για το άνοιγμα τους. Οι ενορίες δεν πρέπει να ξαναρχίσουν τη δημόσια λατρεία πριν να είναι έτοιμες και η απόφαση να καθυστερήσουν το άνοιγμα μπορεί να είναι η καλύτερη απόφαση για μια συγκεκριμένη κοινότητα. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης, καμία ενορία δεν πρέπει να ανοίξει τις πόρτες της για δημόσια λατρεία, εκτός εάν μπορεί να το κάνει με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες”

Στις ενορίες της Άμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, οι οδηγίες για την προετοιμασία των ναών έχουν ως εξής:

• Κάθε ενορία πρέπει να τοποθετεί σημάδια στα καθίσματα και στο δάπεδο για να εξασφαλίσει κοινωνική αποστασιοποίηση και να δημιουργήσει μια σαφή ροή κυκλοφορίας.

• Κάθε ενορία πρέπει να καταγράφει τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου κάθε συμμετέχοντος σε κάθε λειτουργία, για την περίπτωση που μια μόλυνση θα απαιτήσει ειδοποίηση.

• Όσον αφορά την πρόληψη της εξάπλωσης αυτού, ειδοποιήστε όλους τους ενορίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του CDC, οι οποίες περιλαμβάνουν επί του παρόντος: πλύσιμο των χεριών καλά και συχνά, κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος, αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων, χρήση μάσκας και διατήρηση κοινωνικής απόστασης έξι πόδια.

• Οι ναοί πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό χεριών σε εισόδους, εξωτερικούς ανελκυστήρες και άλλα σημεία εισόδου. Πρέπει να είναι βέβαιο ότι οι τουαλέτες είναι σωστά εφοδιασμένες με σαπούνι και απολυμαίνονται συχνά, ενώ να υπάρχει συνοδευτικό φύλλο καταγραφής.

• Οι θύρες πρέπει να παραμένουν ανοιχτές έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται πόμολα ή χειρολαβές.

• Οι εκκλησίες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά μεταξύ κάθε χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC. Προσδιορίστε όλους τους χώρους που απαιτούν καθαρισμό και απολύμανση στην Εκκλησία, χώρους εκδηλώσεων, τουαλέτες, χωλ, γραφεία κ.λπ. αναπτύξτε μια λίστα ελέγχου για πρωτόκολλα και διαδικασίες για συγκεκριμένες τοποθεσίες, ιδιαίτερα επιφάνειες που αγγίζονται συχνά και περιοχές που απαιτούν μεγαλύτερη υγιεινή, όπως μετρητές, πόμολα πόρτας, κάγκελα, ηλεκτρικοί διακόπτες κ.λπ.

• Πινακίδες πρέπει να αναρτώνται στην μπροστινή πόρτα της εκκλησίας που να εξηγούν τις οδηγίες και να δηλώνει τον κίνδυνο όσων εισέρχονται ανά ηλικία και τις προϋποθέσεις.

• Οι πιστοί πρέπει να συνεχίσουν να τιμούν τις εικόνες και άλλα ιερά αντικείμενα με υπόκλιση σεβασμού και να κάνουν το Σταυρό τους αντί του ασπασμού.

• Δεν πρέπει να διανέμονται ή να αφήνονται βιβλία συνόψεων για κοινή χρήση.

Πηγή: greeknewsonline.com