Τσιάρας: 15 Ιουνίου ανοίγουν τα ποινικά δικαστήρια

Για αυστηροποίηση των ποινών σε εγκλήματα όπως αυτό με το βιτριόλι μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, προαναγγέλλοντας αλλαγές στο νόμο.

Στην επιστροφή της κανονικότητας στα δικαστήρια αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο Θέμα 104, 6.

“Καταρχήν έχουν γίνει βήματα στην κατεύθυνση της κανονικότητας. Το άνοιγμα των υποθηκοφυλακείων από τις 27 Απριλίου, η διοικητική δικαιοσύνη λειτουργεί από τις 6 Μαΐου και χωρίς παράσταση διαδίκων, έχουν ανοίξει οι γραμματείες των πολιτικών δικαστηρίων και μέσα στον Ιούνιο, από τις 15 και μετά θα ξεκινήσουν και τα ποινικά δικαστήρια” τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Με φόντο την υπόθεση της νεαρής κοπέλας που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι, το θέμα “ήδη μας έχει απασχολήσει, γιατί προβλέπεται πολύ ελαφριά ποινή” σχολίασε ο Υπουργός και δήλωσε ότι υπάρχει εγρήγορση από πλευράς του υπουργείου για να υπάρξουν αλλαγές ως προς την αυστηροποίηση των ποινών. “Πρέπει να περάσει το 2020 και από εκεί και πέρα να δούμε συνολικά τι θα γίνει με τις ποινές, τις αποφυλακίσεις και την επανάληψη ποινών. Να παρέμβουμε και να κάνουμε αλλαγές” τόνισε ο κ. Τσιάρας, με δεδομένο ότι έχουν παρέλθει μόνο λίγοι μήνες από τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση στον ποινικό κώδικα τον περασμένο Νοέμβριο.

Στην ίδια κατεύθυνση, “υπάρχουν υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το πανελλήνιο και εγείρουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα” παραδέχτηκε ο Υπουργός με φόντο μια σειρά από υποθέσεις (κυρίως βιασμών) που οι ποινές που εκτίθηκαν ήταν στο τέλος λίγων ετών. “Εμείς μεγιστοποιήσαμε την ποινή για το βιασμό, όταν κάναμε τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Στην Ελλάδα υπάρχει η συνταγματική εντός εισαγωγικών νομιμοποίητα” τόνισε ο κ. Τσιάρας, και υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε σε ένα “μόνιμο συναγερμό για να δούμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για νέες παρεμβάσεις”.

Επιπλέον, ο Υπουργός επιβεβαίωσε τη δημιουργία δικαστικών τμημάτων στα Πρωτοδικεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά για τις επενδύσεις, επισημαίνοντας πως “θέλουμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα αξιοπιστίας της χώρας σε υποψήφιους επενδυτές εντός και εκτός Ελλάδος και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες”.

Ειδικότερα, τα δικαστικά τμήματα θα επιλαμβάνονται για φορολογικές και συνταξιοδοτικές υποθέσεις, κυρίως όμως θα αποβλέπουν στην επιτάχυνση της προσέλκυσης των επενδύσεων.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας προανήγγειλε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά που θα δίνονται από τα ΚΕΠ, ενώ αναφορικά με την κοινή υπουργική απόφαση για τους πλειστηριασμούς, όσον αφορά την προστασία της πρώτη κατοικίας, “μέχρι τις 31 Ιουλίου δεν υπάρχει θέμα προστασίας πρώτης κατοικίας και βλέπουμε από εκεί και πέρα” ξεκαθάρισε. Αναφορικά με το σκέλος των διαδικασιών της αναγκαστικής εκτέλεσης και των ασφαλιστικών μέτρων, αυτά θα ανοίξουν από 1η Ιουνίου, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε μια λογική πλειστηριασμών πριν το Σεπτέμβριο” υποστήριξε ο Υπουργός.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε τη συρρίκνωση της περιόδου των δικαστικών διακοπών, η οποία φέτος θα διαρκέσει 1 μήνα λιγότερο, δηλαδή από τις 15 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.