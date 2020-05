Αθλητικά

Euroleague: την ακύρωση της σεζόν ζητούν οι παίκτες

Η τελική απόφαση για το μέλλον της διοργάνωσης θα ληφθεί σήμερα.

Την ακύρωση της σεζόν της Euroleague, ζητά η Ενωση Παικτών (ELPA), καθώς σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, απέστειλε επιστολή στις ομάδες της διοργάνωσης.

Η απόφαση για το τι μέλλει γενέσθαι, αναμένεται να ληφθεί σήμερα σε τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ένδεκα ομάδες που έχουν κλειστό συμβόλαιο.

Στην επιστολή τους, οι μπασκετμπολίστες αναφέρουν πως, «Τρεις εβδομάδες δεν είναι αρκετές για να προετοιμαστούν οι παίκτες. Ξέρουμε ότι κάποιοι είχαν πρόσβαση σε προπονητικές εγκαταστάσεις, αλλά άλλοι δεν είχαν αυτήν την πολυτέλεια», ενώ προσθέτουν ότι περισσότεροι από 70 παίκτες της εφετινής διοργάνωσης βρίσκονται στις ΗΠΑ, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους μετάδοσης του ιού.