Πολιτισμός

Πέθανε ο Κυριάκος Ντελόπουλος

Φτωχότερος ο χώρος των Γραμμάτων. Έφυγε από την ζωή ο συγγραφέας Κυριάκος Ντελόπουλος.

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Κυριάκος Ντελόπουλος, σε ηλικία 87 ετών. Πεζογράφος, βιβλιοθηκονόμος, βιβλιογράφος, μεταφραστής, αφιέρωσε μεγάλο μέρος του συγγραφικού και ερευνητικού του έργου στη θεωρία της Βιβλιοθηκονομίας και της Βιβλιογραφίας, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την παιδική λογοτεχνία, και ειδικότερα με τη μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα.

Βραβεύτηκε δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών (το 1995 για το έργο του «Παιδικά και νεανικά βιβλία» του 19ου αιώνα και το 2006 για το έργο του «Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα»), ενώ το 1998 τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του Διεθνούς Rotary, το Paul Harris Fellow.

Ο Κυριάκος Ντελόπουλος διετέλεσε διευθυντής βιβλιοθηκών του Κολλεγίου Αθηνών και από το 1977 ήταν τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας «Καθημερινή». Εργάστηκε, επίσης, ως σύμβουλος και επιμελητής εκδόσεων και μεταφραστής, ενώ δίδαξε βιβλιολογία στο τμήμα ενηλίκων του Κολλεγίου Αθηνών. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, όπως επίσης μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, της Αρχαιολογικής Εταιρείας, του Ομίλου Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και άλλων επιστημονικών σωματείων και εταιρειών.

Η κηδεία του Κυριάκου Ντελόπουλου θα γίνει αύριο (Τρίτη 26 Μαΐου) από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 11 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωσης της Εταιρείας Συγγραφέων.