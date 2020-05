Οικονομία

ΚΙΝΑΛ: η ΝΔ απεργάζεται μειώσεις μισθών στο Δημόσιο

Σφοδρή επίθεση του ΚΙΝΑΛ στην κυβέρνηση και τον Θεοδωρικάκο, με αντικείμενο τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις προσλήψεις συμβασιούχων.

Το Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης του κόμματος υποστηρίζει ότι η ΝΔ απεργάζεται περικοπές μισθών στο Δημόσιο, με πρόσχημα την οικονομική κατάσταση, λόγω κορονοϊού.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, παρά τις διαψεύσεις κορυφαίων υπουργών ότι «δεν πρόκειται να μειωθούν οι μισθοί στο Δημόσιο», την ίδια στιγμή, η γενική γραμματέας τού Υπουργείου Εσωτερικών υπέγραφε απόφαση (ΑΔΑ 9ΩΖ746ΜΤΛ6-ΒΩ8) για τη συγκρότηση επιτροπής η οποία, μεταξύ άλλων, θα προβεί και στη «διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ` ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων μισθολογίου του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα».

«Γιατί επέλεξε το υπουργείο του κ. Θεοδωρικάκου τη συγκεκριμένη στιγμή να αναθεωρήσει το μισθολόγιο; Ή μήπως προσπαθεί να μας πείσει ο κ. υπουργός ότι η αναθεώρηση την οποία θα κάνει δεν θα αφορά μειώσεις, αλλά αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων;», επισημαίνει ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης του Κινήματος Αλλαγής.

Το ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει, ακόμα, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επιδιώκει να προσλάβει συμβασιούχους με αδιαφανείς διαδικασίες, χωρίς κανένα κριτήριο και αξιολόγηση, παρά μόνο τη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης (βλ. προκήρυξη σε ΦΕΚ 1177/τεύχος Β, 2020). «Είναι όμηροι της εκάστοτε κυβέρνησης, κι άρα η ΝΔ πιστεύει ότι αξίζει (ψηφοθηρικά) να επενδύσει δημόσιο χρήμα στο να δημιουργήσει στρατιές εργαζομένων οι οποίοι θα προσδοκούν σε ένα νέο διάταγμα Παυλόπουλου που θα τους μονιμοποιήσει», σημειώνει και καταλήγει, «οποιαδήποτε ενέργεια μείωσης των μισθών στο Δημόσιο, σε ένα Δημόσιο που κράτησε τη χώρα όρθια την περίοδο του εγκλεισμού μας, θα μας βρει απέναντι».