Παράξενα

Amabie: Το ιαπωνικό πνεύμα του 19ου αιώνα που... διώχνει τις επιδημίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Twitter έχει ξεκινήσει το «AmabieChallenge» που παροτρύνει τους ανθρώπους να σχεδιάσουν την Amabie.

Ένα μυθικό τέρας - γοργόνα από την ιαπωνική παράδοση έχει επανέλθει πρόσφατα στην pop κουλτούρα της χώρας, καθώς οι άνθρωποι ελπίζουν για τη λήξη της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Amabie είναι ένα ιαπωνικό πνεύμα του 19ου αιώνα (γνωστό ως yokai), το οποίο λέγεται ότι διώχνει τις επιδημίες.

Σύμφωνα με τον θρύλο, η Amabie φέρεται να εμφανίστηκε σε έναν Σαμουράι και να του είπε να σχεδιάσει μια εικόνα της και να την δείξει στους ανθρώπους, ώστε να παραμείνουν από επερχόμενη πανδημία, σύμφωνα με το BBC News.

Το ανθρωποειδές ψάρι που θυμίζει και πτηνό, με μακριά μαλλιά, βρίσκεται παντού στην Ιαπωνία τις τελευταίες εβδομάδες - από κέικ και νουντλς, μέχρι μάσκες προσώπου και απολυμαντικά χεριών.

Στο Twitter έχει ξεκινήσει το «AmabieChallenge» που παροτρύνει τους ανθρώπους να την σχεδιάσουν. Κυκλοφορεί επίσης σε T-shirts, παιχνίδια, wallpapers.

Η αρχή της δυναμικής επιστροφής της γοργόνας που μάχεται κατά των μεταδιδόμενων ιών τοποθετείται γύρω στον Μάρτιο όταν η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Κιότο ανάρτησε στο Twitter ένα σκίτσο της Amabie του 1846.

Ένας άντρας που ζωγράφισε την Amabie στο πλάι του φορτηγού του είπε: «Ταξιδεύω σε όλη τη χώρα με τα εμπορεύματά μου και την Amabie για να προσευχηθώ ώστε να φύγει η ασθένεια» ανέφερε.

Ενώ μερικά yokai είναι κακά πνεύματα, άλλα, όπως η Amabie λέγεται ότι έχουν καλοπροαίρετες δυνάμεις και είναι πολύ αγαπητά στην Ιαπωνία.

Στην πόλη Ουρούμα ένα καφέ που έκλεισε λόγω κορονοϊού πουλάει κατά παραγγελία ψωμί με τη μορφή του μυθικού πνεύματος, μία εταιρεία λανσάρει την πουτίγκα Amabie και κυκλοφορούν επίσης ντόνατς, μπύρες και κάθε είδους προϊόντα με την εικόνα της.

Ακόμη και το υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας της Ιαπωνίας ενέδωσε στη νέα εμμονή με την Amabie. Σε ένα tweet τον περασμένο μήνα, δημοσίευσε μια εικόνα του yokai που ενθάρρυνε τους ανθρώπους να «αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού».