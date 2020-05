Κοινωνία

Ποιο είναι το προφίλ του Έλληνα οδηγού

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για την οδική συμπεριφορά των Ελλήνων. Τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Απείθαρχος οδηγικά εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας οδηγός, ο οποίος οδηγεί εφόσον νιώθει κουρασμένος ή έχει καταναλώσει αλκοόλ σε ποσότητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Αντίθετα, εμφανίζει υποδειγματική συμπεριφορά όταν κάνει χρήση φαρμάκων, καθώς δεν επιλέγει να βρεθεί πίσω από το τιμόνι.

Το 48% των Ελλήνων οδηγών απάντησε καταφατικά ότι οδηγεί ακόμη και όταν είναι κουρασμένος, είτε πρόκειται να κάνει μακρινά ταξίδια είτε κοντινά. Φυσικά, το συγκεκριμένο ποσοστό είναι μειωμένο κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη νοοτροπία που είχε το 2017, όμως υπολείπεται πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ολλανδοί δείχνουν ότι σέβονται τους συνοδηγούς, αφού μόλις το 23% απάντησε θετικά ότι οδηγεί όταν νιώθει κουρασμένος. Το ίδιο πράττουν και οι Γερμανοί σε ποσοστό 27%, ενώ απείθαρχοι εμφανίζονται οι Πολωνοί με 47% και οι Βέλγοι με 41%.

Οδηγοί και κατανάλωση αλκοόλ

Αρνητικά πρωτεία έχουμε και στην οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε ποσοστό μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο. Σε ποσοστό 24% οι Έλληνες οδηγοί αναφέρουν ότι είναι διατεθειμένοι να οδηγήσουν μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ποσοστό -όμως- μειωμένο κατά 4% από αυτό που ίσχυε το 2017. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που έγινε σχετικά με την οδηγική ασφάλεια, σε συνεργασία με το ίδρυμα Fondation Vinci Autorontes στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά στοιχεία του προηγούμενου έτους.

Απείθαρχοι και οι Βέλγοι οδηγοί

Απείθαρχοι εμφανίζονται και οι Βέλγοι, οι οποίοι -με τη σειρά τους- οδηγούν μετά από χρήση αλκοόλ σε ποσοστό 23%, ενώ υποδειγματικοί σε αυτόν τον τομέα εμφανίζονται οι Σλοβάκοι σε ποσοστό 3%, οι Ολλανδοί και οι Σουηδοί σε ποσοστό 4%.

Επικίνδυνες συμπεριφορές εμφανίζουν οι Γάλλοι, οι Βέλγοι και οι Ισπανοί, οι οποίοι απάντησαν θετικά (11%) στην ερώτηση εάν οδηγούν εφόσον έχουν λάβει φάρμακα που μπορεί να επηρεάσουν την προσοχή τους. Οι Έλληνες οδηγοί σε αυτόν τον τομέα καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς μόλις το 7% απάντησε θετικά (μαζί με τους Άγγλους, τους Σουηδούς και τους Πολωνούς), έχοντας σε ακόμη καλύτερη θέση τους Ολλανδούς σε ποσοστό 5%.

Οδηγοί και ναρκωτικές ουσίες

Τέλος, μεγάλη αύξηση γνώρισε το ποσοστό των Ελλήνων που οδηγεί εφόσον έχει καπνίσει κάνναβη ή έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, αφού το 4% απάντησε ότι είναι διατεθειμένο να οδηγήσει μετά από χρήση ναρκωτικών, ενώ στην ίδια θέση βρίσκονται και οι Ισπανοί. Αντίθετα, μόλις το 1% των Γάλλων απάντησε θετικά στη συγκεκριμένη ερώτηση.