Κορονοϊός - Βέλγιο: δεν θα επιβληθεί lockdown αν υπάρξει δεύτερο κύμα κρουσμάτων

Το Βέλγιο που έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, μετράει μέχρι τώρα 9.280 νεκρούς από την πανδημία.

Το Βέλγιο δεν θα επιστρέψει στα αυστηρά μέτρα του lockdown που επιβλήθηκαν επί δίμηνο για την αντιμετώπιση της επιδημίας, εάν υπάρξει δεύτερο κύμα κρουσμάτων της COVID-19, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

Αυστηρά περιοριστικά μέτρα επιβλήθηκαν στα μέσα του Μαρτίου στο Βέλγιο, με πληθυσμό 11,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Μόνο τα καταστήματα πώλησης τροφίμων και τα φαρμακεία παρέμειναν ανοικτά, ενώ από τον Μάιο άρχισαν να αίρονται οι περιορισμοί.

«Το πρώτο lockdown αντιμετώπισε την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε. Υπήρχαν ειδικές συνθήκες, αλλά δεν είχαμε ποτέ τις συνθήκες της Ιταλίας ή της Ισπανίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πίτερ Ντε Κρεμ στο δίκτυο VTM, εξηγώντας ότι τα αυστηρά μέτρα ελήφθησαν ώστε να μην χρειασθεί τα βελγικά νοσοκομεία να αρνηθούν την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

«Εάν υπάρξει δεύτερο κύμα, τότε θεωρώ ότι θα βρεθούμε σε μία διαφορετικά κατάσταση, δηλαδή τεστ και ιχνηλάτηση επαφών. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να αποκλείσουμε την επιστροφή στην λήψη σκληρών μέτρων».

Το Βέλγιο, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μία από τις περισσότερο πληγείσες χώρες της Ευρώπης, με 57.092 κρούσματα της COVID-19 και 9.280 θανάτους. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι θάνατοι κορυφώθηκαν στις αρχές του Απριλίου και στην συνέχεια ακολουθούν καθοδική πορεία.

Η κυβέρνηση του Βελγίου θα συνεδριάσει μαζί με τις τοπικές αρχές και οικονομικούς και ιατρικούς εμπειρογνώμονες στις 3 Ιουνίου για να συζητηθεί η περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων με το άνοιγμα των χώρων εστίασης και την επανάληψη των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.