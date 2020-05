Πολιτική

Πώς θα λειτουργήσουν Δημοτικά, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία τους έδωσαν οι αρμόδιοι Υπουργοί.Πότε θα κλείσουν.Τι θα γινει με τις κατασκηνώσεις και με τις άδειες ειδικού σκοπού του Δημοσίου.

Με την ανακοίνωση ότι «θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία οι εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων καθώς και οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί» ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, προαναγγέλοντας πως περισσότερες λεπτομέρειες θα δώσουν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στα καθημερινά βήματα επανεκκίνησης της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας επισημαίνοντας: «Σήμερα γίνεται ένα ακόμη βήμα. Τα καλά επιδημιολογικά δεδομένα που οφείλονται στην προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί φέρνουν το άνοιγμα της εστίασης πιο μπροστά απ’ ό, τι προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Από σήμερα επίσης επιτρέπονται και οι μετακινήσεις από και προς τα νησιά. Ξεκινά το yachting για να ακολουθήσει την 1η Ιουνίου το άνοιγμα των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας και των κατασκηνώσεων. Ανοίγουν με κανόνες και προϋποθέσεις οι ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις. Επιτρέπεται και η επαναλειτουργία των κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων καθώς και των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με αναπηρίες».

Πρόσθεσε επίσης ότι «ξεκινούν στα Πανεπιστήμια οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις με περιορισμούς στον αριθμό των φοιτητών. Για τους φοιτητές αυτούς ανοίγουν και οι φοιτητικές εστίες».

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία «από σήμερα κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με την αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία «Σύμπλευση» ξεκινούν δειγματοληπτικούς διαγνωστικούς ελέγχους για τον κορονοϊό σε μικρά νησιά. Οι εξετάσεις θα γίνονται με βάση το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ από κοινού με τους γιατρούς και τους εθελοντές της «Σύμπλευσης» η οποία θα διαθέτει τα φουσκωτά και τα πληρώματά της για τη μεταφορά των κλιμακίων και των δειγμάτων».

Αμέσως μετά έδωσε το λόγο στην υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Για «ένα ακόμα βήμα» προς την νέα κανονικότητα έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ανακοινώνοντας το άνοιγμα και των υπόλοιπων δομών της Εκπαίδευσης.

«Σχεδόν 3 μήνες τώρα εργαζόμαστε συλλογικά, Πολιτεία και εκπαιδευτική κοινότητα, για να προσαρμόσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στα νέα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στην εφαρμογή της εκ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη δημιουργία νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και στην «ταχύτατη προσαρμογή όλων» στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής.

«Δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα χωρίς ανοιχτά σχολεία», επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ανακοινώνοντας το άνοιγμα και των υπόλοιπων δομών της Εκπαίδευσης.

Πώς πάρθηκε η απόφαση

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε αναλυτικά στους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στο να παρθεί η τελική απόφαση για το άνοιγμα των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των σχολείων Ειδικής Αγωγής.

Σχεδόν 3 μήνες τώρα εργαζόμαστε συλλογικά, Πολιτεία και εκπαιδευτική κοινότητα, για να προσαρμόσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στα νέα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας και σημείωσε ότι:

"Από την κλιμακωτή μέχρι την καθολική αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι την εκπαιδευτική τηλεόραση, από την αυξανόμενη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών του Υπουργείου μέχρι τη δημιουργία νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, από την ταχύτατη προσαρμογή όλων στα νέα δεδομένα ψηφιακής τάξης μέχρι την επαναφορά στη νέα κανονικότητα.

Τώρα κάνουμε ένα ακόμη βήμα.

Αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση η επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων, δημοτικών και σχολείων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020".

Η απόφαση αυτή βασίστηκε στους ακόλουθους παράγοντες:

Πρώτον και κυριότερο, στην ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες για επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών δομών. Η εισήγηση αυτή ασφαλώς συνδέεται με τη σταθερά καθοδική πορεία της επιδημίας, με το ότι τα παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό πιο δύσκολα, το ότι τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία είναι επιδημιολογικά η ασφαλέστερη περίοδος να ανοίξουν τα σχολεία. Από την αρχή αυτής της υγειονομικής κρίσης, έχουμε το προνόμιο να μας καθοδηγεί μία εξαίρετη ομάδα ειδικών, τις συστάσεις της οποίας ακολουθούμε με πολύ καλά, διεθνώς αναγνωρισμένα, αποτελέσματα. Έτσι πορευόμαστε και τώρα, και τους ευχαριστούμε θερμά.

Η συνολική αποκλιμάκωση των μέτρων έχει εξελιχθεί πολύ θετικά. Αναφορικά δε με τα σχολεία, η προηγούμενη εμπειρία από το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων είναι πολύ ενθαρρυντική. Τα μέτρα προστασίας και πρόληψης τηρούνται υποδειγματικά από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και όλα έχουν κυλήσει εξαιρετικά ομαλά.

Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την επιστροφή όλων των μαθητών στο φυσικό τους χώρο, που δεν είναι άλλος από το σχολείο. Η μακρόχρονη απουσία από το σχολείο εμποδίζει τη μαθησιακή τους πορεία, την πνευματική, κοινωνική, ψυχική τους εξέλιξη. Οι μαθητές πρωτοβάθμιας βρίσκονται ήδη σχεδόν 3 μήνες εκτός σχολείου, και θα βρίσκονταν συνολικά 6 μήνες αν τα σχολεία δεν άνοιγαν τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα χωρίς ανοιχτά σχολεία.

Τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο σχολείο, όπου τηρούν κανόνες και ακολουθούν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, πάρα έξω στις γειτονιές και στις πλατείες χωρίς κανόνες. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το σχολείο για να προσαρμοστούν και να συνηθίσουν τα παιδιά στη νέα πραγματικότητα. Για να μάθουν να προσέχουν περισσότερο σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους.

Τα ανοιχτά σχολεία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και ενισχύουν τα παιδιά που προέρχονται από πιο ευάλωτα οικογενειακά περιβάλλοντα. Μαθητές που δεν έχουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, μαθητές που βιώνουν ένταση στο οικογενειακό τους περιβάλλον, μαθητές των μικρότερων κυρίως τάξεων που δεν έχουν οικογενειακή καθοδήγηση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σχετικά με τα ειδικά σχολεία, οι μαθητές που φοιτούν στα σχολεία αυτά έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να βρεθούν εκ νέου στο περιβάλλον του σχολείου τους, με τους εκπαιδευτικούς τους και τους συμμαθητές τους. Και το έχουν ανάγκη προφανώς για τη μαθησιακή τους εξέλιξη αλλά και για την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική τους εξέλιξη.

Έρχομαι τώρα στον τρόπο επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών αυτών δομών:

Σχετικά με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Τα μαθήματα θα παραταθούν έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου (αντί για τη 15η Ιουνίου), ενώ συνολικά για τους εκπαιδευτικούς η λήξη του διδακτικού έτους θα είναι η 30η Ιουνίου. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι συμβάσεις τους θα παραταθούν έως τις 30 Ιουνίου.

Τα τμήματα σχολείων και νηπιαγωγείων θα λειτουργούν με έως 15 μαθητές τη φορά και με 1.5 μέτρο απόσταση στα θρανία, τα οποία θα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Αν οι μαθητές υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα θα διαιρείται σε 2 υπο-τμήματα, και θα λειτουργούν εκ περιτροπής, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή το ένα, Τρίτη-Πέμπτη το άλλο, και την επόμενη εβδομάδα το αντίθετο. Αν οι μαθητές δεν υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα θα λειτουργεί καθημερινά.

Στις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά, προβλέπεται καθαρισμός δύο φορές την ημέρα, και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού. Έχει προβλεφθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση και επιπλέον κονδύλια για την τροποποίηση των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας, καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Εσωτερικών και τους Δήμους για την εξαιρετική συνεργασία στον τομέα αυτό.

Προβλέπονται διαλείμματα σε διαφορετικές ώρες για τη μείωση του συγχρωτισμού, και προβλέπεται απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων.

Προβλέπεται φυσικός αερισμός των αιθουσών, η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές (και στο σχολείο και στα σχολικά λεωφορεία), ειδικές οδηγίες ΕΟΔΥ θα αποσταλούν τις επόμενες ημέρες σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και σημαντικό μέρος της πρώτης ημέρας θα αφιερωθεί στην επεξήγηση των οδηγιών αυτών. Υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως αυτές έχουν οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απουσίας μαθητή, στη βάση απλής υπεύθυνης δήλωσης γονέα ή κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου στο σπίτι που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή που νοσεί.

Υπάρχει η δυνατότητα για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία από εκπαιδευτικούς για όσους μαθητές εμπίπτουν σε κατηγορίες που δικαιολογούν την απουσία τους.

Για την ώρα τα ολοήμερα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν.

Για τα ειδικά σχολεία: θα επαναλειτουργήσουν την 1η Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουνίου για την δευτεροβάθμια και μέχρι την 26η Ιουνίου για τα πρωτοβάθμια. Συνεδριάζει σήμερα η αρμόδια υπο-επιτροπή των λοιμωξιολόγων για να δώσει ειδικές οδηγίες για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικής αγωγής. Θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα προστασίας

Θα ήθελα να κλείσω με το εξής: Όπως επανειλημμένως έχει τονίσει ο κ. Πρωθυπουργός, το άνοιγμα και η επιστροφή στη νέα κανονικότητα είναι πιο δύσκολη άσκηση από το να κάτσουμε όλοι σπίτι μας, και απαιτεί πρόσθετη υπευθυνότητα. Κάνουμε το καθήκον μας και φροντίζουμε να επανέλθουμε όλοι, μικροί μεγάλοι, σταδιακά στη νέα κανονικότητα.

θα ήθελα για μια ακόμη φορά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης, μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, γονείς, για τη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει όλο αυτό το διάστημα.

Μέριμνά μας, από την αρχή αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης, ήταν να κρατήσουμε όλους τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους φοιτητές, όσο το δυνατόν πιο ενεργούς, κοντά στις εκπαιδευτικές δομές και στην εκπαιδευτική διαδικασία, κοντά στο πρόγραμμά τους, κοντά στους συμμαθητές τους και στους συμφοιτητές τους. Και σε αυτό έπαιξαν και παίζουν καθοριστικό ρόλο οι εκπαιδευτικοί μας, όλες και όλοι εκείνοι, που όλους αυτούς τους μήνες καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, βάζουν το δικό τους λιθαράκι στην επιτυχία του συλλογικού εγχειρήματος, βάζουν πρώτα τα παιδιά μας.

Συνεχίζουμε, με προσεκτικά και σταθερά βήματα και πάντοτε στη βάση των οδηγιών των ειδικών", κατέληξε η Νίκη Κεραμέως.

Οι κανόνες λειτουργίας των παιδικών σταθμών

Λεπτομέρειες για την επαναλειτουργία από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου των παιδικών και βρεφικών σταθμών, αλλά και του Δημοσίου έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο Τ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι οι 1.600 δημοτικοί και βρεφικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα, που φιλοξενούν περίπου 90.000 παιδιά θα λειτουργήσουν με τους ίδιους κανόνες που θα ισχύσουν για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Δηλαδή λειτουργία εκ περιτροπής σε αίθουσες που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 15 παιδιά, ενώ εάν σε μόνιμη καθημερινή βάση ο αριθμός των παιδιών είναι λιγότερος από 15, τότε η λειτουργία τους θα είναι καθημερινή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης του 1,5 μέτρου, στο πλαίσιο του εφικτού. Τα ίδια ισχύουν και για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, διευκρίνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την προμήθεια αντισηπτικών και των ειδών καθαριότητας από τους δήμους. Για την καθαριότητα των χώρων και εφόσον το υπάρχων προσωπικό δεν επαρκεί, δήλωσε ότι οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν, κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση έως 4 μηνών. Επίσης σε έκτακτες καταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωπικό που εργαζόταν σε δομές που παραμένουν κλειστές, όπως είναι τα ΚΑΠΗ.

Οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν έως τις 31 Ιουλίου, ενώ νεότερες ανακοινώσεις θα γίνουν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, οπότε η επιτροπή θα αξιολογήσει τα νέα δεδομένα.

Για τις κατασκηνώσεις καθώς για τα ημερήσια camps, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι έχει ζητηθεί άμεσα από την επιτροπή των ειδικών και ιδανικά εντός της εβδομάδας, να εισηγηθούν τις αποφάσεις τους, προκειμένου να αρχίσει η αντίστοιχη προετοιμασία.

Επιπλέον, από την 1η Ιουνίου, οι υπηρεσίες του Δημοσίου συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, με μόνη εξαίρεση τη χορήγηση ειδικής άδειας σε υπαλλήλους που υπάγονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι οποίοι παραμένουν σπίτι τους.

Τέλος, για την άδεια ειδικού σκοπού σε δημοσίους υπαλλήλους, ο αρμόδιος υπουργός διευκρίνισε ότι η χορήγησή της συνεχίζεται μόνο σε γονείς υπαλλήλους εφόσον τα τέκνα τους με βάση το πρόγραμμα λειτουργίας της τάξης τους δεν υποχρεούνται σε καθημερινή παρακολούθηση μαθημάτων στο σχολείο και μόνο για τις ημέρες αυτές.