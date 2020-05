Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έγιναν 1020 τεστ στη Βουλή

Πήραν δείγματα από βουλευτές και υπαλλήλους στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου της κοινότητας και διενεργήθηκε από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Αρνητικά βρέθηκαν όλα τα δείγματα που ελήφθησαν από τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο δειγματοληπτικού προληπτικού ελέγχου κοινότητας, στη Βουλή, για μοριακή ταυτοποίηση του νέου κορονοϊού SARS Cov 2 (pcr).

Στο πλαίσιο αύξησης των κοινοβουλευτικών εργασιών και σταδιακής προσέλευσης των υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους, η Υπηρεσία Υγειονομικής Κάλυψης της Βουλής σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) διοργάνωσαν δειγματοληψία για μοριακή ταυτοποίηση του νέου κορονοϊού SARS CoV 2 (pcr).

Η δειγματοληψία έλαβε χώρα στη Βουλή στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2020, στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου της κοινότητας και διενεργήθηκε από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Εξετάστηκαν συνολικά 1.020 άτομα σε εθελοντική βάση και ειδικότερα:

Βουλευτές 156.

Υπάλληλοι 546.

Λοιποί εργαζόμενοι 318 (φρουρά, από συστεγαζόμενες υπηρεσίες, κοινοβουλευτικοί συντάκτες κ.λ.π.).

Τα δείγματα ελέγχθηκαν στο εργαστήριο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και βρέθηκαν όλα αρνητικά.