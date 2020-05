Οικονομία

Σταϊκούρας: δεν συζητάμε μειώσεις μισθών και συντάξεων

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

Κατηγορηματικό «όχι» είπε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε ενδεχόμενο μείωσης μισθών και συντάξεων.

Ο υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν συζητάμε περικοπές μισθών και συντάξεων», ενώ πρόσθεσε ότι οι μειώσεις φόρων του τρέχοντος προϋπολογισμού υλοποιούνται κανονικά.

Ανέφερε επίσης στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», ότι «αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε ήταν οι έξτρα μειώσεις φόρων, όπως, για παράδειγμα, η εισφορά αλληλεγγύης», αλλά «μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε στοχευμένες μειώσεις φόρων και εισφορών».

Τέλος, σχετικά με την κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» που προβλέπει την επιδότηση από το κράτος τμήματος του μισθού εργαζόμενων που θα απασχοληθούν με μερική αντί για πλήρη απασχόληση, ο υπουργός είπε πως «ανάμεσα στα επιδόματα ανεργίας ή την ενίσχυση της εργασίας, εμείς επιλέγουμε το δεύτερο».