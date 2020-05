Πολιτική

Καραμανλής: Το 2023 η παράδοση του μετρό Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Στο μετρό Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Υπουργός Μεταφορών, που ξεναγήθηκε στο σταθμό Βενιζέλου.

«Τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν για το Μετρό Θεσσαλονίκης και η αυριανή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται και γι' αυτόν τον λόγο, για να σηματοδοτήσουμε ότι κάτι αλλάζει σε αυτή την πόλη, το έργο θα συνεχιστεί και θα παραδοθεί ολόκληρο το 2023», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Ο υπουργός κατέβηκε στον σταθμό Βενιζέλου, όπου διαπίστωσε ότι έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση της επίχωσης και τόνισε πως αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί η λύση «και Μετρό και αρχαία», με την απομάκρυνση και επανατοποθέτηση αρχαιοτήτων.

Είπε ακόμα ότι πολύ γρήγορα θα ξεκινήσουν και οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον φορέα υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης.Τον κ. Καραμανλή ξενάγησε στο σταθμό Βενιζέλου ο πρόεδρος της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» Νίκος Ταχιάος, ενώ συνοδευόταν από τους γενικούς γραμματείς Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, Μεταφορών Νίκο Σταθόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» Νίκο Κουρέτα.