Πειραιάς: Βόλτα Μητσοτάκη στην αγορά (εικόνες)

Στον Πειραιά ο Πρωθυπουργός την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης. Συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες.

Επίσκεψη στον Πειραιά πραγματοποίησε, το πρωί της Δευτέρας, οΠπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων της εστίασης.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με καταστηματάρχες και θαμώνες για την προσαρμογή τους στη νέα καθημερινότητα και στους κανόνες υγειονομικής προστασίας που απαιτούνται λόγω της πανδημίας. Είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου, οι οποίες επαναλειτουργούν επί δύο εβδομάδες πλέον.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τις ανησυχίες των επιχειρηματιών για θέματα ρευστότητας και τζίρου. «Κάναμε επισκόπηση στην αγορά και χαίρομαι που βλέπω ότι αρχίζει και κινείται», δήλωσε ο Πρωθυπουργός. «Νομίζω ότι με την εστίαση άλλαξε το κλίμα», προσέθεσε, για να συμπληρώσει ότι με λίγη πίστωση χρόνου ο κόσμος της αγοράς θα δρέψει τους καρπούς από την αισιοδοξία των πολιτών.

«Φεύγω πολύ πιο αισιόδοξος», ανέφερε ο Πρωθυπουργός λίγο πριν την αναχώρησή του, ενώ διαπίστωσε την αξιοποίηση υπαίθριων χώρων, στη βάση των νέων κανόνων επαναλειτουργίας, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αντισταθμιστεί παράλληλα η απώλεια που επιβάλλει η προσωρινή απαγόρευση χρήσης κλειστών εγκαταστάσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ακόμα ότι η επίδοση στον τουρισμό θα είναι καλύτερη από ό,τι αναμένεται και αυτό θα αυξήσει την πελατεία των μαγαζιών.

Κατά τη διάρκεια του περιπάτου ο Πρωθυπουργός συνάντησε ανθρώπους κάθε ηλικίας, οικογένειες και πολλά παιδιά, από μαθητές του Δημοτικού που ετοιμάζονται, πλέον, για την επιστροφή τους στα θρανία έως μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου που παρακολουθούν μαθήματα στις τάξεις εκ περιτροπής ή μέσω τηλεκπαίδευσης. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομη συνομιλία με τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Νίκος Μανεσιώτης.