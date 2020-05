Κοινωνία

Σάλος με ΜΚΟ που εξαιρεί την Μόρια από την Ελλάδα

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μηνύει ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στη Μόρια. Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Σάλο και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημοσίευση της ΜΚΟ «MORIA CORONA AWARENESS TEAM», στην οποία η οργάνωση έκανε λόγο για «Ελληνικό τμήμα της νήσου (Λέσβου)…», εξαιρώντας το ΚΥΤ της Μόριας.

Συγκεκριμένα στο σχόλιο της ομάδας αναφέρεται: «(...) Το ΚΥΤ της Μόριας ποτέ δεν έκλεισε τελείως και ο κόσμος μπορούσε να μπει και να βγει. Από την πρώτη μέρα εμείς στην Moria Corona Awareness Team μιλώντας και εκ μέρους πολλών ακόμα προσφύγων καλωσορίσαμε το lockdown που επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση, γιατί μας προστάτευε από τον κορονοϊό στην ελληνική πλευρά του νησιού. (...)».

Ύστερα από αυτό το δημοσίευμα, η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία κατά ης οργάνωσης MORIA CORONA AWARENESS TEAM καθώς όπως τονίζει «σε δημοσίευσή της με ημερομηνία 21.05.2020 αναφέρεται στο «…Ελληνικό τμήμα της νήσου (Λέσβου)…» ( “…Greek side of island…”), αναφερόμενη στο τμήμα της Λέσβου πλην του Κ.Υ.Τ Μόριας, υπονοώντας ότι το έδαφος της δομής δεν αποτελεί Ελληνική επικράτεια. Επειδή η αμφισβήτηση της αδιαμφισβήτητης εθνικής κυριαρχίας μας αποτελεί ποινικό αδίκημα, καταθέτουμε σχετική μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία».

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις