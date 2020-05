Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: μείωση στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Την ίδια στιγμή καταγράφηκαν 8.946 νέα κρούσματα, με το 43,7% αυτών να ανήκει σε ασυμπτωματικούς φορείς του ιού.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Ρωσία αυξήθηκε το τελευταίο εικοσιτετράωρο κατά 8.946 κρούσματα, φθάνοντας συνολικά τις 353.427 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες ρωσικές αρχές.

Σημειώνεται πως για δέκατη συνεχή ημέρα ο αριθμός των κρουσμάτων δεν υπερβαίνει τις 10.000.

Η ημερήσια αύξηση είναι 2,6% , ενώ 3.908 κρούσματα που καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή το 43,7% των κρουσμάτων, είναι ασυμπτωματικοί.

Συνολικά έχουν αναρρώσει 118.798 ασθενείς που αποτελούν το 33,6% του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων.

Συνολικά οι νεκροί έχουν φθάσει τις 3.633. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο πέθαναν 92 άτομα έναντι των 153 που είχαν πεθάνει την προηγούμενη μέρα.

Στην Μόσχα το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 2.560 κρούσματα, ενώ πήραν εξιτήριο 3.746 ασθενείς. Η ημερήσια αύξηση των κρουσμάτων στην ρωσική πρωτεύουσα δεν υπερβαίνει για πέμπτη ημέρα τα 3.000 άτομα. Συνολικά στην Μόσχα έχουν καταγραφεί 166.473 κρούσματα , εκ των οποίων έχουν αναρρώσει 53.586 και έχουν πεθάνει 2.034.