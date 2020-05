Life

“Άγριες Μέλισσες”: Νέο πρόσωπο στην σειρά του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η επίσκεψη του "Ιορδάνη Αλεξανδρή" στο Διαφάνι ταράζει τις αδελφές Σταμίρη.

Ένα νέο πρόσωπο θα δούμε στα επόμενα επεισόδια σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες». Συγκεκριμένα, σε ρόλο guest θα εμφανιστεί ο Λάμπρος Κωνσταντέας, ο οποίος θα ενσαρκώσει του Ιορδάνη Αλεξανδρή.

Ιορδάνης Αλεξανδρής

Έμπορος υφασμάτων, από τη Ροδιά, επισκέπτεται το χωριό στα πλαίσια της συνεργασίας του με τη Ρίζω και την Ουρανία.

Έχει κληρονομήσει την επιχείρηση από τον πατέρα του, είναι παιδί εργατικό, ευγενικό και έξυπνο. Υπάρχει, όμως, κι ένας ακόμα λόγος για τις συχνές του επισκέψεις κι αυτός δεν είναι άλλος από τη Δρόσω. Έχει τραβήξει την προσοχή του και ο Ιορδάνης αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια της Ρίζως για να την προσεγγίσει. Παρά την αρχική άρνηση της Δρόσως όμως, ο θετικός χαρακτήρας του και οι τρόποι του, την κερδίζουν και ο Ιορδάνης δείχνει αποφασισμένος να την κατακτήσει. Μόνο που αν τα καταφέρει όλη η συμφωνία της Δρόσως και της Ασημίνας θα τιναχτεί στον αέρα. Θα υποκύψει η Δρόσω στο φλερτ ενός ανθρώπου που δείχνει τέλειος για εκείνη, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τη σχέση της με την αδερφή της; Πώς θα αντιδράσει η Ελένη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Τα προβλήματα ανάμεσά τους, μόλις πήραν μια άλλη τροπή...