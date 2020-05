Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στη Σουηδία

Η Σουηδία είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη σκανδιναβική, υιοθετώντας ήπια μέτρα προστασίας από τον ιό.

Ο αριθμός των νεκρών από την COVID-19 στη Σουηδία έφθασε τις 4.000, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.

Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας δείχνουν ότι οι θάνατοι από τη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός αυξήθηκαν μέσα σε μια ημέρα, από 3.998 σε 4.029, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων επίσης αυξήθηκε, από 33.459 σε 33.843.

Η Σουηδία έχει υιοθετήσει πολύ ήπια προσέγγιση στην αντιμετώπιση του ιού, αφήνοντας τα περισσότερα σχολεία, καταστήματα και εστιατόρια ανοιχτά και επιτρέποντας την εθελοντική λήψη μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και υγιεινής.

Ο αριθμός των θανάτων στη χώρα είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με τον πληθυσμό της και σε σύγκριση με τους άλλους σκανδιναβούς γείτονές της. Ωστόσο, παραμένει χαμηλότερος σε σύγκριση με κάποιες χώρες, όπως η Ισπανία κι η Βρετανία, οι οποίες έχουν πληγεί σφοδρά από την επιδημία και εφάρμοσαν αυστηρή καραντίνα.