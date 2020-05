Οικονομία

Παράταση για αυθαίρετα και κτηματογράφηση ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Επιστολή των ιδιοκτητών ακινήτων προς τον Κωστή Χατζηδάκη και τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Την παράταση των προθεσμιών για δήλωση αυθαιρέτων αλλά και για τη διαδικασία κτηματογράφησης λόγω και των έκτακτων συνθηκών ζητά η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη και τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου.

‘Οπως επισημαίνει «η πρωτοφανής κατάσταση στην οποία βρέθηκε η κοινωνία και η χώρα μας κατά το τελευταίο τρίμηνο, λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, που σε ένα βαθμό συνεχίζει να επηρεάζει τους πολίτες και τις δραστηριότητές τους, επιβάλλει την παράταση των νομοθετημένων προθεσμιών για διάφορα ζωτικά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων της αρμοδιότητάς σας, με το νομοσχέδιο το οποίο επίκειται να καταθέσετε στη Βουλή, ως εξής:

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Ζητούμε να παραταθεί επί ένα εξάμηνο, ήτοι μέχρι την 31.12.2020 η προθεσμία νομιμοποίησης κάθε είδους αυθαιρέτων. Η παράταση είναι απόλυτα αναγκαία, δεδομένων και των οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το τελευταίο τρίμηνο στη χώρα και της αδυναμίας πολιτών και μηχανικών να συλλέξουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Β. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.

Ζητούμε να μην ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε διαδικασία επιβολής προστίμων σε πολίτες που θα προσέλθουν για δήλωση των ακινήτων τους μέχρι και την 31.12.2020, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης των επί μέρους προθεσμιών κτηματογράφησης.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Με το άρθρο 102 του Ν. 4623/2019 καθορίστηκε η 31.12.2020 ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, μετά από την οποία οι ιδιώτες χάνουν οριστικά κάθε αδήλωτο ιδιοκτησιακό δικαίωμά τους, ενώ το Δημόσιο δικαιούται να προβεί σε διεκδίκηση κάθε δηλωμένου από ιδιώτη ακινήτου επί μία ακόμη διετία! Η προθεσμία αυτή συντμήθηκε υπερβολικά για ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως το Ηράκλειο Κρήτης. Γι΄αυτό προτείνουμε και ζητούμε την ετήσια παράταση μέχρι την 31.12.2021 της προθεσμίας διόρθωσης ΟΛΩΝ των ανακριβών πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά γραφεία της χώρας.

Σε αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ακατανοήτως εξαιρεθέντα από τη γενική παράταση ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε 35 Δήμους και περιοχές της χώρας (Βριλήσσια, Ελευσίνα, Άστρος, Καλαμαριά, Γουμένισσα κλπ.), με ήδη λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία.

3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η συσσώρευση άνω των 200.000 ενστάσεων κατά των κτηματολογικών αναρτήσεων, πέραν των περίπου 100.000 εκκρεμών δικών στα πολιτικά δικαστήρια, πιστεύουμε ότι σας έχει πείσει για την αδήριτη ανάγκη της άμεσης νομοθετικής επίλυσης του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας, με ρύθμιση ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικεί επ΄άπειρον και χωρίς κανένα ιδιοκτησιακό τίτλο, περιουσιακά δικαιώματα επ΄αυτών αν οι ιδιώτες τα νέμονται καλόπιστα επί δεκαετίες με νόμιμους τίτλους και με παρόμοιες προϋποθέσεις, με αυτές που θέτει το άρθρο 4 του ν. 3127/2003 για τα εντός σχεδίου ακίνητα.

Η συνεχής άκριτη δήλωση από πολλές κρατικές υπηρεσίες (δασαρχεία, περιφέρειες κλπ.) στη διαδικασία κτηματογράφησης, τεραστίων ιδιωτικών εκτός σχεδίου εκτάσεων ως δήθεν κρατικών και η μέχρι σήμερα άρνηση οριοθέτησης των παράλογων και αντισυνταγματικών αξιώσεων του Δημοσίου, το οποίο συνεχίζει να απαιτεί στις σχετικές δίκες ιδιοκτησιακούς τίτλους αναγόμενους στο 1885 (!), δημιουργεί συνεχώς δικαστικούς αγώνες που θα διαρκέσουν επί γενεές μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων ιδιοκτητών και του Δημοσίου, το οποίο, σημειωτέον αντιδικεί αντιδεοντολογικά μέχρις Αρείου Πάγου, εξοντώνοντας οικονομικά αλλά και ηλικιακά τους αντιδίκους του…

Όλα αυτά παρεμποδίζουν την ταχεία ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, παραβιάζουν τις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και μετατρέπουν το Κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, σε εργαλεία όχι καταγραφής, αλλά δήμευσης της περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων εντίμων πολιτών σε όλη τη χώρα!

Γι΄αυτό κ. Υπουργέ, σας καλούμε να δώσετε ένα τέλος στο μαρτύριο αυτό εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, από όλη τη χώρα, αλλά και στο ανυπέρβλητο αυτό εμπόδιο για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, επιλύοντας το ιδιοκτησιακό πρόβλημα των εκτός σχεδίου ακινήτων, βεβαιώνοντάς σας ότι θα έχετε προσφέρει τεράστια υπηρεσία στη χώρα μας και την κοινωνία της.

Σας παρακαλούμε να μας καλέσετε σε άμεσο διάλογο για να σας αναπτύξουμε ειδικότερα τις προτάσεις αυτές, τις οποίες σας καλούμε να συμπεριλάβετε στο υπό κατάρτιση προσεχές νομοσχέδιο του Υπουργείου σας.