Οικονομία

Στουρνάρας: Ανάκαμψη 5,5% το 2021

Ποιο είναι το βασικό σενάριο για την ύφεση φέτος σύμφωνα με τον Διοικητή της ΤτΕ. Ποια κόμματα ψήφισαν υπέρ του επαναδιορισμού του.

Την εκτίμηση ότι η ύφεση στην Ελλάδα το 2020, συνεπεία της πανδημίας, θα κυμανθεί από 4,5% έως 9,5% του ΑΕΠ έκανε ο Γιάννης Στουρνάρας, απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου προσήλθε ως προτεινόμενος για επαναδιορισμό στη θέση του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Στουρνάρας, που προέβλεψε ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 με αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,5%, είπε πως η παγκόσμια πανδημία δημιουργεί αβεβαιότητα, διότι «όσο δεν υπάρχει εμβόλιο και φάρμακο, ο φόβος που φωλιάζει στις ψυχές μας, δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας, και ενδεχομένως, εάν συνεχισθεί και φόβους στασιμοπληθωρισμού».

Για την Ελλάδα, σημείωσε, η αντιμετώπιση της πανδημίας υπήρξε μεγάλη επιτυχία, και θέτει τα θεμέλια για μια όσο πιο περιορισμένη ύφεση γίνεται. Σημείωσε μάλιστα ότι η στάση της κυβέρνησης που φάνηκε να ακούει τους ειδικούς και να κινείται γρήγορα, στέλνει ένα θετικό μήνυμα για το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Και βέβαια η τύχη παίζει ένα σημαντικό ρόλο, πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας.

Ο διοικητής της ΤτΕ επανέλαβε ότι όσο δεν υπάρχει εμβόλιο και φάρμακο «μόνο σενάρια» μπορούμε να κάνουμε για τις επιπτώσεις και ειδικότερα για την ύφεση που αναμένεται να έχει εύρος από 4,5% έως 9,5%, με «το βασικό σενάριο» να είναι στο 6% για το 2020. Για το 2021 προβλέπεται ανάκαμψη 5,5%, είπε ο κ. Στουρνάρας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι εκτιμήσεις θα αλλάζουν κάθε φορά που θα δημοσιοποιούνται (νέα) στοιχεία.

Εξάλλου, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι φέτος θα έχουμε σημαντική πιστωτική επέκταση, την οποία υπολογίζουμε σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον. Τόνισε μάλιστα ότι από πλευράς ρευστότητας και κεφαλαίων, οι τράπεζες είναι απόλυτα καλυμμένες για να συμβάλουν στη διατήρηση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας. Βεβαίως, πρόσθεσε, οι τράπεζες οφείλουν να δανειοδοτούν φερέγγυους δανειολήπτες (με βάση τα στοιχεία που έχουν έως 31/12/2019).

"Η προσφυγή στον ΕΜΣ δεν είναι νέο μνημόνιο"

Παράλληλα, ο Διοικητής της ΤτΕ έδωσε συμβουλή προς την κυβέρνηση να προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Η προσφυγή στον ΕΜΣ “ δεν είναι μνημόνιο”. “ Πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε σταγόνα μηδενικού επιτοκίου που μας δίνεται” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία και έδωσε θετική γνώμη ως προς τον επαναδιορισμό του, για έξι επιπλέον έτη, στη θέση του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Όπως είπε ο κ. Στουρνάρας, είναι λάθος να δημιουργείται η εντύπωση ότι (ορισμένοι) θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα σε μνημόνιο. Αναρωτήθηκε, δε, για ποιο λόγο να δανειζόμαστε με παραπάνω επιτόκια, όταν μπορούμε να πάρουμε δάνειο με 0% (από τον ΕΜΣ).

Ο κ. Στουρνάρας μίλησε επίσης για την ανάγκη δημιουργίας μιας “ κακής τράπεζας” προκειμένου “ να αφαιρέσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τους ισολογισμούς των τραπεζών”. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια “ μπαντ μπανκ” ή με ένα “ άσετ μάνατζμεντ κόμπανι” είπε ο κ. Στουρνάρας. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτή η ιδέα, που “ δεν πέρναγε” στο παρελθόν, σήμερα έχει “ περισσότερα ευήκοα ώτα” κυρίως στην ΕΚΤ αλλά και αλλού. Εμείς στην ΤτΕ, θέλουμε να είμαστε Προμηθείς και όχι Επιμηθείς, και δουλεύουμε σε μια τέτοια μέθοδο, είπε ο κ. Στουρνάρας ενημερώνοντας ότι “ είμαστε σε διάλογο με τον SSM (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός) και την κυβέρνηση, για να δούμε αν και πότε θα χρειαστεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο”.

Εισηγούμενος τον επαναδιορισμό του κ. Στουρνάρα, ο παρακαθήμενος υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας είπε ότι ο διοικητής συνέβαλε ουσιαστικά στη διαφύλαξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όταν κυβερνητικές επιλογές κλόνισαν την εμπιστοσύνη καταθετών και επενδυτών και έθεσαν σε κίνδυνο τη τραπεζική ευστάθεια. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός εξέφρασε την πεποίθηση ότι στη νέα εξαετία του, ο κ. Στουρνάρας θα συνεχίσει να συντρέχει στην προσπάθεια της χώρας και θα στηρίξει τη γενική πολιτική της κυβέρνησης όπως προβλέπεται από το καταστατικό της ΤτΕ.

Υπέρ του επαναδιορισμού του κ. Στουρνάρα τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ και του Κινήματος Αλλαγής, κατά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25, ενώ το ΚΚΕ δήλωσε “ παρών”.