Κοινωνία

Επίθεση στην Καλλιθέα: Ποιο καυστικό υγρό χρησιμοποίησε η μαυροφορεμένη γυναίκα

Αυτό ήταν το “όπλο” που χρησιμοποίησε η δράστης της φρικτής επίθεσης εναντίον της 34χρονης. Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ.

Βιτριόλι (θειικό οξύ) έδειξαν τα αποτελέσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ότι ήταν το καυστικό υγρό που έριξε η άγνωστη στην 34χρονη γυναίκα, το πρωί της περασμένης Τετάρτης, τη στιγμή που περίμενε το ασανσέρ στο κτίριο της εταιρείας όπου εργάζεται, στη λεωφόρο Θησέως, στην Καλλιθέα.

Όπως τονίζουν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αστυνομικές πηγές, οι έρευνες της ΕΛΑΣ στρέφονται αυτή την ώρα στο πώς μπόρεσε η άγνωστη να προμηθευτεί αυτή την καυστική ουσία, η οποία δεν πωλείται στο εμπόριο. «Ερευνούμε πλέον πώς και από πού μπόρεσε να προμηθευτεί το βιτριόλι. Είναι ένα σημείο που μπορεί να ''ρίξει φως'' στην υπόθεση”», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, η Αστυνομία συνεχίζει να ερευνά αν υπάρχει και άλλο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας, που τυχόν έχουν καταγράψει την άγνωστη.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση, θα περιμένουν μερικές ημέρες ώστε να συνέλθει η άτυχη γυναίκα και μετά θα συνομιλήσουν και πάλι μαζί της.

Εκτιμούν ότι, όταν βελτιωθεί η κατάστασή της και ξεπεράσει το αρχικό σοκ, ίσως, μπορέσει να θυμηθεί περισσότερα και να δώσει κάποια στοιχεία που πιθανόν να βοηθήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη της μαυφορεμένης δράστιδας, που αφού κοίταξε για δευτερόλεπτα στα μάτια την 34χρονη, όπως είπε σε αστυνομικούς το θύμα, της έριξε το βιτριόλι.