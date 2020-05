Κοινωνία

Παγκράτι: Χαροπαλεύει ο συντηρητής που έπεσε με το ασανσέρ από τον 5ο όροφο

Μάχη για την ζωή του δίνει ο 30χρονος συντηρητής ασανσέρ. Πως έγινε το τραγικό ατύχημα.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο 30χρονος τεχνικός του ασανσέρ μετά το φρικτό ατύχημα που είχε κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης σε πολυκατοικία στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Όπως έγινε γνωστό ό 30χρονος υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο στο οποίο συμμετείχαν όλες οι χειρουργικές ειδικότητες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 30χρονος βρισκόταν στον 5ο όροφο μαζί με τον 42χρονο εργοδότη του. Ο συντηρητής ήταν μέσα στην καμπίνα και ο εργοδότης θα ασφάλιζε το κουβούκλιο για να αλλάξουν συρματόσχοινα.

Όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε λάθος συνεννόηση και ο 42χρονος δεν πρόλαβε να ασφαλίσει το κουβούκλιο, ενώ ο συντηρητής έλυσε τα σχοινιά. Το αποτέλεσμα ήταν το ασανσέρ να πραγματοποιήσει ελεύθερη πτώση από τον 5ο όροφο στο υπόγειο με τον 30χρονο μέσα!

Στο σημείο έφτασαν αμέσως επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα κι απεγκλώβισαν λίγη ώρα τον άτυχο άντρα χωρίς τις αισθήσεις του.