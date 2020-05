Πολιτική

Ένταση στον Έβρο: Τι συνέβη στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Διευκρινίσεις από τον Νίκο Δένδια. Γιατί η κυβέρνηση μιλά για ανακρίβειες. Πολιτική αντιπαράθεση…

Το μηχανικό του Στρατού ξεκίνησε τις εργασίες αποψίλωσης σε τμήμα του ποταμού που λόγω ανομβρίας έχει γίνει χέρσο, τις τελευταίες εβδομάδες, για την κατασκευή φράχτη, εντός των ελληνικών συνόρων.

Αρχικά υποστηρίχθηκε ότι η ένταση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ήταν σε αυτό το σημείο, το χέρσο τμήμα της Ελλάδας, που βρίσκεται ανατολικά του ποταμού Έβρου, γνωστό κι ως κτήμα Μιχαηλίδη.

Ωστόσο, η συζήτηση γίνεται γι’ αυτό το σημείο που βρίσκεται λίγο βορειότερα, γνωστό κι ως θέση Μελισσοκομείο. Είναι ένα από τα συνολικά 15 σημεία που οι Τούρκοι βρίσκονται Το ελληνικό κλιμάκιο προχώρησε κανονικά στην αποψίλωση της περιοχής κι ετοιμάζεται για την επόμενη φάση, που είναι η κατασκευή φράχτη. Οι Τούρκοι δεν πάτησαν ποτέ εντός ελληνικού εδάφους ξεκαθαρίζουν όλες οι πλευρές.

Ηχηρή απάντηση από το υπουργείο Εξωτερικών

Κανένας Τούρκος στρατιώτης δεν πάτησε ποτέ σε ελληνικό έδαφος διαμηνύει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος κατηγορεί, εκ νέου, την Αντιπολίτευση για ανεύθυνη πολιτική.

«Η Τουρκία ζήτησε με ΝΟΤΑ να της γνωρίσουμε τις συντεταγμένες κατασκευής του φράχτη και η Ελλάδα απάντησε αρνητικά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες γίνονται αποκλειστικά εντός ελληνικού εδάφους, η Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει λογαριασμό σε κανέναν τόνισε ο ΥΠΕΞ μιλώντας στον ALPHA

«Απ’ ότι φαίνεται μπαινόβγαιναν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Κι αυτό εμφανίστηκε ως μη γεγονός από το υπουργείο Εξωτερικών και από το υπουργείο Άμυνας, που έχει την βασική ευθύνη» σχολίασε, στον Real fm, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, τομεάρχης Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα με δήλωσή του στον ΑΝΤ1 ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ζήτημα.

«Είμαστε σε στενή επαφή με τους Έλληνες συναδέλφους μας αφότου προέκυψε η υπόθεση. Από την αρχή, συμφωνήσαμε ότι δεν πρόκειται για μια συνοριακή διαφωνία, αλλά για ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό για γείτονες που έχουν κοινά χερσαία σύνορα. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, ας μην το μετατρέψουμε σε ένα ζήτημα» δηλώνει ο Μπουράκ Οζουγκιερκίν.

Γιατί η κυβέρνηση μιλά για ανακρίβειες

Οι φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα απαντά η κυβέρνηση.

«Βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος, οι δε φωτογραφίες είναι από διαφορετικό σημείο κι όχι από την περιοχή του Μελισσοκομείου» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν ισχυρίστηκε στο “Καλημέρα Ελλάδα” ο Σάββας Καλεντερίδης.

«Βρίσκονται δυτικά του Έβρου, σε σημείο Τουρκικό, που έχουν στήσει δύο σκηνές. Όμως, οι άνθρωποι αυτοί κινούνται καθημερινά πάνω σε τουρκικό έδαφος¨δήλωσε ο κ. Καλεντερίδης.

Ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος την Τρίτη το μεσημέρι θα ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, στην αίθουσα Ιωάννης Καποδίστριας" του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.