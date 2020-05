Πολιτική

“Μένουμε όρθιοι ΙΙ” - Τσίπρας: Η κυβέρνηση οδηγεί την χώρα σε νέο κύκλο απόγνωσης

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Ζάππειο, εξαπολύοντας "πυρά" στην κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα “Μένουμε όρθιοι ΙΙ” παρουσίασε σε εκδήλωση στο Ζάππειο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ξεκινώντας ο κ. Τσίπρας αφού αναγνώρισε στην κυβέρνηση ότι συντονίστηκε με όσα συνέστησε η επιστημονική κοινότητα για την υγειονομική κρίση, στην συνέχεια άσκησε κριτική λέγοντας: “Ωστόσο σήμερα ασχολείται μονάχα με το πως θα αξιοποιήσει την κρίση για να επιταχύνει όσα αντιδραστικά είχε σχεδιάσει για την οικονομία, την εργασία και το κοινωνικό κράτος, ήδη πριν την πανδημία”.



Δίνοντας το περίγραμμα της πρότασής του ανέφερε: “Δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο που να πιστεύει ότι η ανάκαμψη είναι εύκολη ή απλή υπόθεση. Και δεν υπάρχει κανείς σοβαρός οικονομολόγος, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, που να πιστεύει ότι μπορεί να ‘ρθει η ανάκαμψη χωρίς να πέσει χρήμα στην αγορά”. Έστρεψε τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού λέγοντας ότι “ο κ. Μητσοτάκης αντί να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη πανευρωπαϊκή συζήτηση, αντί να κάνει το παν για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους που θα πέσουν άμεσα στην αγορά, έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Να εμφανίζεται τακτικά και να παριστάνει το μάντη κακών. Να λέει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες: «Χάρη σε μένα σωθήκατε από τη πανδημία, αλλά τώρα προετοιμαστείτε για τα χειρότερα». Και τα χειρότερα μια να τα υπολογίζουν 3, μια 5, μια 10 και την άλλη 13% ύφεση”.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην συλλογική αισιοδοξία του λαού ως κινητήρια δύναμη για να προχωρήσουμε μπροστά και την επιτυχία του ελληνικού λαού να βγει από μια σκληρή δοκιμασία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

«Δεν μπορεί αυτή η αισιοδοξία που γέννησε η επιτυχία του λαού μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, να μην αξιοποιείται σήμερα αναλόγως. Να μην γίνεται η πρώτη ύλη για τη δημιουργία, την καινοτομία, την εξέλιξη, τον πολιτισμό, την επιστήμη»,είπε και πρόσθσε: «Η χώρα μας κατάφερε να βγει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες από αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Και αυτή είναι μια επιτυχία που οφείλεται και ανήκει σε κάθε πολίτη της χώρας ξεχωριστά».

Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να απομακρύνεται εντελώς από την τάση που υπάρχει πανευρωπαϊκά για την αντιμετώπιση της επερχόμενης οικονομικής κρίσης όπου η συζήτηση αφορά τρόπους στήριξης της ζήτησης, με άλλοτε δειλά, άλλοτε γενναία σχέδια τόνωσης της ρευστότητας και της κατανάλωσης.





Στην Ελλάδα η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που δημιουργούνται σε αυτό το πλαίσιο, για να μη διαταραχθεί το σχέδιο των συντηρητικών αλλαγών που είχε σχεδιάσει στις εργασιακές σχέσεις, το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία και την οικονομία.



«Ένας λαός που ανέκτησε τη συλλογική του αυτοπεποίθηση με την έξοδο από τα μνημόνια το 2018, και με τη σθεναρή του στάση στη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, δεν γίνεται να οδηγείται, και μάλιστα με ταχύτητα, σε ένα νέο κύκλο απόγνωσης» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ:

Απάντηση Πέτσα στο «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ» του ΣΥΡΙΖΑ

«Πριν στεγνώσει το μελάνι, ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναγράφει το σενάριο στο αποτυχημένο 'Μένουμε Όρθιοι', ολοκληρώνοντας ένα εξίσου αποτυχημένο σίκουελ με τους ίδιους πρωταγωνιστές», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, δίνοντας απάντηση στο «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ», του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Γιατί δεν τα πάει καλά (εν. ο ΣΥΡΙΖΑ) με τους λογαριασμούς. Πότε έρχεται δεύτερος, πότε αντιγράφει ανορθόγραφα, πότε πλειοδοτεί ανεύθυνα και πότε αποδεικνύει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Για παράδειγμα:

1. Ζητά 4.000 προσλήψεις στην Υγεία, όταν έχουν ήδη προσληφθεί 4.150. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει απολύσεις;

2. Ζητά σύγκλιση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη στις κλίνες ΜΕΘ, ενώ παρέδωσε 557 κλίνες ΜΕΘ που αντιστοιχούν στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν άκουσε, ούτε είδε ότι οι κλίνες ΜΕΘ ξεπέρασαν τις 1.000 και ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί να φτάσει το μέσο όρο της Ε.Ε., δηλαδή περίπου 1.200 κλίνες ΜΕΘ.

3. Υπόσχεται μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου τον Ιούλιο.

4. Θυμήθηκε τη σημασία των δημοσίων επενδύσεων στην αντιπολίτευση, ενώ όταν ήταν επί 4,5 χρόνια στην Κυβέρνηση υποεκτελούσε συστηματικά - κατά δισεκατομμύρια ευρώ - το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

5. Υπόσχεται «καταβολή των μισθών των εργαζομένων στο 100%», ενώ στην πράξη το «σχέδιο» του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε λουκέτα και έκρηξη της ανεργίας. Με τις επιχειρήσεις κλειστές, τους εργαζόμενους να ζουν με επίδομα 544 ευρώ/μήνα για τους επόμενους 4 μήνες, τον τουρισμό και την εστίαση σε παράλυση, την οικονομία σε καραντίνα.

6. Υπόσχεται «πρόγραμμα διακοπών για όλους», ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι, δεν ξέχασε τα «διακοποδάνεια», αλλά με το «σχέδιο» του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχαν ανοικτά ξενοδοχεία για να πάει κάποιος διακοπές…

Τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας, πότε με το 'Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης', πότε με το 'παράλληλο πρόγραμμα' και πότε με το 'Μένουμε Όρθιοι Ι & ΙΙ', δεν καταφέρνει τίποτα άλλο από το να μένει ίδιος. Και, αγκαλιά με το 'λεφτόδεντρο', τελικά 'παραμένει ανεύθυνος'.

Η Κυβέρνηση προχωρά με σύνεση στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου της, ώστε να ξεπεράσουμε, όλοι μαζί, με ασφάλεια και αυτή την κρίση».