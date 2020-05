Κοινωνία

Βασίλης Δημάκης: η απάντηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση – απάντηση στις αιτιάσεις Δημάκη. Αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα.

Τρίτη ημέρα απεργίας πείνας και δίψας απο τον Βασίλη Δημάκη στις φυλακές Κορυδαλλού για τη συνέχιση των σπουδών του και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «οι προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την συνέχιση των σπουδών του κρατούμενου Δημάκη, όπως και κάθε άλλου κρατούμενου που επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του στην εκπαίδευση, πληρούνται στο έπακρον».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο κρατούμενος Βασίλης Δημάκης κρατείται στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ και διαθέτει, όπως και κάθε άλλος κρατούμενος ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του μέσω της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης.

Ήδη από τη χρονική περίοδο που κρατούνταν στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, η αρμόδια υπηρεσία τον ενημέρωσε για τα δικαιώματά του αναφορικά με την πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσή του και τη συνέχιση των σπουδών του στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο και φοιτά. Ωστόσο, αν και στον κρατούμενο δόθηκε επανειλημμένως η δυνατότητα να υποβάλει σχετικό αίτημα, εκείνος αρνήθηκε πεισματικά να προβεί σε αυτή την ενέργεια.

Με την μεταγωγή του στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ, ως νεοεισερχόμενος κρατούμενος, μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο καραντίνας, προκειμένου να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η πρόσβασή του στις σπουδές του δεν διεκόπη, και αυτό διότι, πρώτον όλα τα βιβλία του απεστάλησαν με κούριερ στο κελί του και δεύτερον το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματός του, ήτοι ειδικά διαμορφωμένο χώρο γραφείου με εγκατεστημένο ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παρόλα αυτά, ο κρατούμενος Δημάκης επέμεινε στο αίτημά του περί μεταγωγής του στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι. Μάλιστα, σήμερα, 25η Μαΐου 2020 και ενώ έχει μάθημα «Συγκριτική Πολιτική ΙΙ», ο κρατούμενος αρνείται να το παρακολουθήσει, δηλώνοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει να χάσει το μάθημά του και ότι το μόνο που θέλει είναι να επιστρέψει στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την συνέχιση των σπουδών του κρατούμενου Δημάκη, όπως και κάθε άλλου κρατούμενου που επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του στην εκπαίδευση, πληρούνται στο έπακρο. Κάθε άλλη αναφορά περί ανυπαρξίας υλικοτεχνικών υποδομών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των κρατουμένων απέχει από την πραγματικότητα και υποκρύπτει ύποπτα και μικροπολιτικά κίνητρα.

Tης ανακοίνωσης προηγήθηκε και έντονη αντίδραση από την Αντιπολίτευση.

«Η εκπαίδευση των κρατουμένων δεν είναι μια περιττή πολυτέλεια. Είναι ένα δικαίωμα που υπογραμμίζει την πίστη της Πολιτείας στη δυνατότητα επανένταξης των κρατουμένων. Αυτήν τη δυνατότητα ναρκοθετεί η εκδικητική στάση της γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, και κάλεσε τη Σοφία Νικολάου «να εγκαταλείψει τις προσχηματικές δικαιολογίες και να σταθεί στην ουσία: στη διασφάλιση της υγείας των κρατουμένων και στην ικανοποίηση του αυτονόητου αιτήματος του Βασίλη Δημάκη για μεταφορά στο κελί του».

Το Κίνημα Αλλαγής σημειώνει ότι «το σωφρονιστικό σύστημα οφείλει να ενθαρρύνει τους κρατούμενους στην εκπαίδευση που αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη» και τονίζει πως «σε καμιά περίπτωση η ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής δεν έχει το ρόλο του εκδικητή, τιμωρού».

Ερώτηση Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατεθεσε το ΚΚΕ ζητώντας «Να σταματήσει η αυθαίρετη και εκδικητική συμπεριφορά σε βάρος του κρατούμενου φοιτητή Βασίλη Δημάκη και να ικανοποιηθεί άμεσα το δίκαιο αίτημά του ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις σπουδές του».

Αναλυτικά η ερώτηση:

Όπως είναι γνωστό, σε νέα απεργία πείνας και δίψας βρίσκεται ο κρατούμενος φοιτητής Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Βασίλης Δημάκης. Διαμαρτύρεται, για μια ακόμη φορά, για την αυθαίρετη και εκδικητική συμπεριφορά του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο εξακολουθεί απαράδεκτα, με διάφορα προσχήματα, να αρνείται την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός του να συνεχίσει τις σπουδές του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Δημάκης είχε ξεκινήσει πριν έναν περίπου μήνα απεργία πείνας και στη συνέχεια και δίψας, ζητώντας, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει την παρακολούθηση των πανεπιστημιακών μαθημάτων του, την επαναμεταγωγή του στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού. Από αυτές είχε μεταχθεί εκδικητικά και αιφνιδιαστικά στις φυλακές Γρεβενών, επειδή διεκδίκησε μαζί με συγκρατούμενούς του αυτονόητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Στη συνέχεια, ύστερα από την κινητοποίηση πλήθους μαζικών φορέων, έγινε δεκτό το αίτημά του και επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού. Ωστόσο, αντί να μεταχθεί στη Δ’ Πτέρυγα των ανδρικών φυλακών, στην οποία ήταν πριν κρατούμενος, η οποία διαθέτει και την υποδομή για την παρακολούθηση των μαθημάτων του, οδηγήθηκε στο ειδικό τμήμα των γυναικείων φυλακών, όπου βρίσκονται κρατούμενοι για “τρομοκρατία”, με το πρόσχημα της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Στη συνέχεια, αν και πέρασε το προβλεπόμενο 14ήμερο της προφύλαξής του, εξακολουθεί να κρατείται αδικαιολόγητα στον ίδιο χώρο, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις της κυβέρνησης, στερούμενος έτσι αυθαίρετα τη δυνατότητα να συνεχίσει την παρακολούθηση των μαθημάτων του.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός ποια επείγοντα μέτρα προτίθεται να λάβει, δεδομένου και του άμεσου και σοβαρού κινδύνου που διέρχεται η ήδη επιβαρυμένη υγεία του κρατούμενου φοιτητή Βασίλη Δημάκη, ώστε:

-Να γίνει σεβαστό το αναφαίρετο δικαίωμά του να συνεχίσει απρόσκοπτα τις σπουδές του.

-Να παύσει επιτέλους η συνεχιζόμενη αυθαίρετη και εκδικητική συμπεριφορά του υπουργείου σε βάρος του.

-Να μεταχθεί άμεσα στη Δ’ Πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού, όπου υπάρχει η υποδομή για την παρακολούθηση των μαθημάτων του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ 25, Μιχάλης Κριθαρίδης, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει αν «θα σεβαστεί επιτέλους τα δικαιώματα των κρατουμένων ή ο κ. Μητσοτάκης προωθεί την “ορμπανοποίηση” της χώρας μας και σε αυτό το πλαίσιο».

Μαζική και δυναμική ήταν, εν τω μεταξύ, η συγκέντρωση και πορεία προς το υπουργείο Ποστασίας του Πολίτη, των αλληλέγγυων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Εναλλακτικής Παρέμβασης-Δικηγορική Ανατροπή και της ομάδας #SupportArtWorkers για τον Βασίλη Δημάκη.

Το σύνθημα που ακούστηκε δυνατά: «Ενάντια στο κράτος το εκδικητικό, θέλουμε τον Δημάκη στο Πολιτικό», έδωσε τον παλμό και ακολούθησε το: «Αυτοί που τώρα τρομοκρατούν /με του λαού την πάλη θα λογαριαστούν».