Κορονοϊός - Ιταλία: Μείωση των κρουσμάτων, μικρή αύξηση των νεκρών

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι ο χαμηλότερος από την αρχή των μετρήσεων…

Μείωση των κρουσμάτων και περιορισμένη αύξηση των θανάτων εξαιτίας του νέου κορονοϊού καταγράφηκε στην Ιταλία. Επίσης μειώθηκε για ακόμη μια μέρα ο αριθμός των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας και σε κατ’ οίκον περιορισμό. Τα νέα κρούσματα βρίσκονται είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή των μετρήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 230.158. Οι νεκροί έφτασαν τους 32.877. Παράλληλα, 141.981 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 229.858 και είχαν χάσει την ζωή τους 32.785 άνθρωποι ενώ 140.479 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 92 άνθρωποι και καταγράφηκαν 300 νέα κρούσματα. Επιπρόσθετα 1.502 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 541 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 8.185 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Σε κατ΄οίκον περιορισμός έχουν τεθεί 46.574 άνθρωποι.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο μειώθηκε κατά 231 κρούσματα. O αριθμός των νεκρών παρουσιάζει αύξηση: έχασαν την ζωή τους 42 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιασθέντες είναι 137 λιγότεροι.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για πεντηκοστή ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Η Πολιτική Προστασία της χώρας τονίζει ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι ο χαμηλότερος από την αρχή των μετρήσεων, και ότι η θετική αυτή πορεία αφορά και την Λομβαρδία, όπου το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 148 νέα περιστατικά. Σε ότι αφορά την χθεσινή ημέρα, οι μέχρι τώρα επαληθεύσεις επιβεβαιώνουν ότι στην Λομβαρδία (με πρωτεύουσα της περιφέρειας το Μιλάνο) δεν καταγράφηκαν νεκροί, ενώ σήμερα έχασαν την ζωή τους 34 ασθενείς.