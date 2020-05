Κόσμος

Σίδνεϊ: ανήλικοι έστησαν ενέδρα θανάτου σε Ελληνοκύπριο (βίντεο)

Οι δράστες τραυμάτισαν και μια φίλη του που έμενε στο σπίτι.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Ελληνοκύπριος που μετακόμισε στην Αυστραλία πριν από οκτώ χρόνια, δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο σπίτι του από πέντε άτομα, που του έστησαν ενέδρα θανάτου, τα ξημερώματα της Κυριακής. Η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς και αναζητεί τους τρεις συνεργούς τους.

Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση απαγγέλθηκε το πρωί σε έναν 17χρονο κι έναν 16χρονο που συνελήφθησαν στο Ρίβερστοουν του δυτικού Σίδνεϊ, κοντά στο σπίτι του 39χρονου Ελληνοκύπριου Κυριάκου ή Κέβιν Κούρτη, λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο Κέβιν Κούρτης έπεσε θύμα ενέδρας στο σπίτι του τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής πριν τον μαχαιρώσουν πολλές φορές μπροστά στη φίλη του και μια συγκάτοικο.

Οι δράστες τραυμάτισαν ελαφρά με μαχαίρι και την 34χρονη συγκάτοικο, ενώ η 43χρονη φίλη του άτυχου Κυριάκου Κούρτη δεν τραυματίσθηκε. Ο Ελληνοκύπριος ήταν γνωστός στις αρχές για μικροαδικήματα.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τρεις ακόμη συνεργούς στο έγκλημα, οι οποίοι διέφυγαν με αυτοκίνητο. Ο Κέβιν είχε μια ευγενική καρδιά και δεν άξιζε τόσο τραγικό τέλος, έγραψε η εξαδέλφη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

