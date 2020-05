Κοινωνία

“Δράκος του Κάβου”: Η πρώην σύντροφος του μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για τον 47χρονο και την συμπεριφορά που είχε η τελευταία σύντροφος του. Διεθνή δημοσιεύματα για τις εξελίξεις με τον βιαστή κιια οργή απο τα θύματα του.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Στη σύλληψη του βιαστή της Κέρκυρας αναφέρεται ο βρετανικός Τύπος, καθώς ο 47χρονος έχει κριθεί ένοχος για τον βιασμό τουλάχιστον έξι γυναικών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάλιστα, ένα από τα θύματά του, η όμορφη αεροσυνοδός Κέιλι Μόργκαν όταν έμαθε ότι τραυματίστηκε σοβαρά κατά την σύλληψη του, δήλωσε στην βρετανική “Sun”, «ελπίζω να υποφέρει από πόνους για το υπόλοιπο της ζωής του. Έφτασε η ώρα για τις ελληνικές αρχές να [τον κλείσουν φυλακή και] να πετάξουν το κλειδί. Είχε προειδοποιήσει ότι θα χτυπούσε ξανά και αποδείχτηκε ότι είχα δίκιο. Απλά χαίρομαι που τον έπιασαν προτού καταστραφεί η ζωή ακόμα μίας γυναίκας».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η τελευταία σύντροφος του 47χρονου, λέει «Καταλαβαίνω τι έχει περάσει, ήμουν δίπλα του, αλλά μόνος του έθαψε τον εαυτό του, γιατί του δόθηκε μια φορά η ευκαιρία με τον νόμο να βγει έξω, να ξαναφτιάξει την ζωή του και πήγε και έκανε το ίδιο λάθος. Έτσι είναι σαν να ξαναδικαίωσε τα θύματα».

Η Μαρίνα ήταν από τους πρώτους που προσήχθησαν από τις Αρχές για να βοηθήσουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του. Το 22χρονο κορίτσι από τους Παξούς περιγράφει πως ο κατηγορούμενος έχασε την ευκαιρία να ξαναφτιάξει την ζωή του, μετά την καταδίκη του για αλλεπάλληλους βιασμούς και την αποφυλάκισή του, 43χρόνια νωρίτερα, λόγω ευεργετικών διατάξεων του νόμου!

«Μου έλεγε συνέχεια «Μαρίνα, φοβάμαι…φοβάμαι μήπως μου την έχουνε στημένη για να με ξανακλείσουνε μέσα». Κατάφερε να κάνει τον κόσμο να τον διώξει, γιατί ενοχλούσε τον κόσμο. Μπήκε σε κάποια μαγαζιά και προσπαθούσε να κλέψει, μετά το έκανε και σε σπίτια», λέει η νεαρή γυναίκα.

Η 34χρονη γυναίκα που κατήγγειλε την αρπαγή της και τον βιασμό της από τον 47χρονο στηρίζεται ψυχολογικά και φιλοξενείται σε ειδικό ξενώνα προστασίας , ενώ ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται φρουρούμενος, με σοβαρές κακώσεις στα άκρα και στην μέση, στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Αιμοδυναμικά είναι καλά, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε χειρουργείο στο μηρό.