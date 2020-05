Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Εκατοντάδες άνθρωποι πίνουν κοκτέιλ σε πισίνα (βίντεο)

Viral έχει γίνει το βίντεο με τον συνωστισμό μέσα σε πισίνα εν μέσω πανδημίας...

Ένα βίντεο όπου εμφανίζονται εκατοντάδες άνθρωποι με μαγιό, ο ένας δίπλα στον άλλο, να πίνουν κοκτέιλ κάτω από τον ήλιο, σε μια πισίνα στο Μιζούρι των ΗΠΑ, έχει συγκεντρώσει πάνω από 16 εκατομμύρια κλικ από το Σάββατο, τροφοδοτώντας τους φόβους για μια βιαστική χαλάρωση από τα περιοριστικά μέτρα, την ώρα που η Covid-19 συνεχίζει να απειλεί.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο σε ένα bar-restaurant που διαθέτει πισίνα, στις όχθες της λίμνης Όζαρκς, στις κεντρικές ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει ανησυχία Covid στη λίμνη Όζαρκς», έγραφε σε μήνυμα στο Twitter ο Σκοτ Πάσμορε, ένας τηλεοπτικός δημοσιογράφος, καθώς κατέγραφε το πάρτι από την ταράτσα του μπαρ, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων, με ποτήρια στο χέρι, μέσα στην πισίνα.

Η πολιτεία του Μιζούρι ήρε την 4η Μαΐου μέρος των περιορισμών για τις συναθροίσεις και τα μπαρ και τα εστιατόρια, ωστόσο οι οδηγίες περί κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης προφανώς δεν έγιναν σεβαστές.

Το Μιζούρι βρίσκεται μεταξύ των λιγότερο πληγεισών αμερικανικών πολιτειών με 12.00 κρούσματα και 681 θανάτους. Η κομητεία Μίλερ, όπου βρίσκεται το μπαρ, έχει καταγράψει μονάχα 4 κρούσματα.