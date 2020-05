Κοινωνία

Περιπετειώδης σύλληψη μετά από καταδίωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Βαρύ” το…. βιογραφικό του 46χρονου που συνελήφθη στον Γέρακα…

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 46χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε πλήθος καταδικαστικών αποφάσεων και ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και για πλαστογραφία και βία κατά υπαλλήλων. Συνελήφθη και 53χρονος για υπόθαλψη και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., μετέβη στην περιοχή του Γέρακα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 46χρονου, ο οποίος διώκετο με εντάλματα σύλληψης και καταδικαστικές αποφάσεις.

Απογευματινές ώρες της 20/5, εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μοτοσυκλέτα, στη θέα όμως των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, για να ακινητοποιηθεί λίγο μετά από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.).

Στην περιοχή που ακινητοποιήθηκε, προσήλθε 53χρονος ο οποίος εξύβρισε και απώθησε με τα χέρια του τους αστυνομικούς, επιχειρώντας να ματαιώσει τη σύλληψη του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και αυτός και οδηγήθηκαν από κοινού στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε πλαστό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσαν:

Απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -22- ετών για τα αδικήματα της απάτης και πλαστογραφίας

Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -7- ετών για απάτη, πλαστογραφία και εκβίαση

Τρία (3) Εντάλματα Σύλληψης Ανακριτικού Τμήματος Αθηνών για απάτες, πλαστογραφία και διακεκριμένες κλοπές,

Ένταλμα Βίαιης Προσαγωγής Ανακριτικού Τμήματος Αθηνών για απάτες, πλαστογραφία και διακεκριμένες κλοπές

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.