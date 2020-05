Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου και η Σελήνη από το ζώδιο της, τον Καρκίνο, κάνει τη μέρα μας πλούσια σε εκφράσεις συναισθημάτων.

ΚΡΙΟΣ: Κάποιες μέρες αισθάνεσαι σαν να έχεις τόση δύναμη ώστε να μπορείς να διαγράψεις το παρελθόν σου μονοκοντυλιά. Είναι η ίδιες ακριβώς μέρες εκείνες που αντιλαμβάνεσαι το παρελθόν σαν να είναι ένας ογκόλιθος από λάθη, παραλείψεις και λάθος επιλογές. Ναι, είναι πολύ πιθανό όλα αυτά να υπάρχουν στο παρελθόν σου, αλλά έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις αν θα τα αγκαλιάσεις ουσιαστικά ή αν θα τα αφήσεις να λειτουργούν σαν πρόβλημα στο παρόν σου. Αν αυτή τη δύναμη που νιώθεις να έχεις την αξιοποιήσεις επιλέγοντας να τα αγκαλιάσεις το μέλλον σου διαγράφεται πιο ανάλαφρο.

ΤΑΥΡΟΣ: Εννοείται πως η υπομονή και η εγκράτεια είναι πολλές φορές αξιοζήλευτα στοιχεία πάνω σου. Όμως επειδή όσο Ταύρος και να είσαι, ένα πλανήτη θα τον έχεις στον Κριό, στο Δίδυμο, κάπου... θα ήταν πολύ χρήσιμο σήμερα να τον λειτουργήσεις για να μπορέσεις να δείξεις σε κάποιο συγγενικό ή γειτονικό σου πρόσωπο ή ακόμα και σε κάποιο συνεργάτη σου ότι είναι επιλογή σου και ότι έγκειται στην καλή σου πρόθεση το ότι τόσο καιρό δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να νιώσει την ευχαρίστηση που μπορεί να σου δώσει το να ανοίξεις το στόμα σου…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Εννοείται πως η υπομονή και η εγκράτεια είναι πολλές φορές αξιοζήλευτα στοιχεία πάνω σου. Όμως επειδή όσο Ταύρος και να είσαι, ένα πλανήτη θα τον έχεις στον Κριό, στο Δίδυμο, κάπου... θα ήταν πολύ χρήσιμο σήμερα να τον λειτουργήσεις για να μπορέσεις να δείξεις σε κάποιο συγγενικό ή γειτονικό σου πρόσωπο ή ακόμα και σε κάποιο συνεργάτη σου ότι είναι επιλογή σου και ότι έγκειται στην καλή σου πρόθεση το ότι τόσο καιρό δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να νιώσει την ευχαρίστηση που μπορεί να σου δώσει το να ανοίξεις το στόμα σου…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καρκίνε μου, κάποιες φορές νιώθεις σαν να είσαι ο “Κύριος των συναισθημάτων”, σαν να σου έχει δοθεί εκ γενετής το προνόμιο να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα σου και τη στιγμή π.χ. που νιώθεις σαν να έχεις ένα πιστόλι στον κρόταφο τα βάζεις στο τσίλερ (που λένε και στο masterchef) και παγώνουν στο δευτερόλεπτο. Μη γελιέσαι όμως, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. Μπορεί να είσαι εξοικειωμένος με το γεγονός ότι τα συναισθήματα ελέγχουν τη διάθεση σου και μπορείς να βρεθείς από τη γη στον ουρανό -και το αντίθετο- μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.

ΛΕΩΝ: Η σημερινή μέρα είναι από αυτές που νιώθεις τα συναισθήματα σου να σε πλακώνουν. Ίσως απορείς πώς αντέχουν οι άνθρωποι γύρω σου να είναι τόσο σκληροί ή που βρίσκουν το θάρρος να σε πληγώνουν, ενώ εσύ διστάζεις ακόμα και να αγγίξεις μια τρίχα απ’ τα μαλλιά τους. Γιατί πρέπει να είναι τόσο δύσκολη η ζωή; Γιατί οι άνθρωποι να φοβούνται να αγαπήσουν, ωιμέ…; Επειδή τα θέατρα θα μείνουν ακόμα κλειστά για καιρό, άσε τα δράματα και προτίμησε την εργασιοθεραπεία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Παρθένε μου, τώρα που ξαναβγήκαμε στους δρόμους τα όνειρα σου φαίνεται να έχουν κολλήσει στην κίνηση, κάπου εκεί στη διασταύρωση της Κηφισίας με την Αλεξάνδρας και φαίνεται να ψάχνεις διέξοδο για να μπορέσεις να τους δώσεις ροή. Σκέψου πως όταν κολλάς στην κίνηση σκέφτεσαι κάτι ουτοπικά σενάρια, τύπου να ξεφύτρωνε ένας έλικας στην οροφή, να σήκωνε το αυτοκίνητο σου στον αέρα και να την “έκανες” αλλιώς… Ουτοπικά όπως είπα… Γι’ αυτό κάνε υπομονή και ως τότε “πρώτη-νεκρά, νεκρά-πρώτη”.

ΖΥΓΟΣ: Η πίεση, η εκμετάλλευση, η αδικία, όλα αυτά μαζί και άλλα τόσα που μπορεί να υφίστασαι σήμερα σου προκαλούν τουλάχιστον θυμό και σε κάνουν να φέρεσαι κυκλοθυμικά και σαν να μην έχεις ούτε τη διάθεση, αλλά ούτε και το παραμικρό ίχνος ενέργειας να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου και σε όσα περιμένουν οι άλλοι από σένα. Ξέρω ότι η λύση που συνήθως επιλέγεις κάτι τέτοιες μέρες είναι να μη μιλήσεις και να λειτουργήσεις διπλωματικά. Έλα όμως που δεν είναι αυτή η πρώτη που σου περνάει απ’ το μυαλό. Ξέρεις κάποιες φορές δεν είναι κακό να εκφράσεις το θυμό σου. Μη σου πω χρειάζεται κιόλας...

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Για να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη κάθε φορά που νιώθεις λίγο πιο ανάλαφρος και γενικότερα αντιμετωπίζεις τη ζωή πιο χαλαρά σε κυριεύει ο φόβος ότι μένεις απροστάτευτος και αφήνεσαι στην παγίδα μία σπίθα να ανάψει γύρω σου μία φωτιά που θα σε περικυκλώσει. Αυτό που δεν αντιλαμβάνεσαι είναι ότι ο διαρκής φόβος και η καχυποψία αποτελούν από μόνα τους παγίδες που δε σε αφήνουν να δεις πέρα από αυτές. Σήμερα μάλιστα η μόνη παγίδα είναι να χάσεις την ευκαιρία να απολαύσεις τις στιγμές χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα περισσότερο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σημερινή μέρα είναι από εκείνες που δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να είσαι ο εαυτός σου. Κι αυτό γιατί, ενώ σαν Τοξότης νιώθεις να σου είναι παιχνιδάκι το να βρίσκεις νόημα σε κάθε τι, ακόμα κι αν μιλάμε για κάτι απλό, πεζό ή καθημερινό, σήμερα αυτή σου η ιδιότητα νοσηλεύεται με κορωνοϊό και μάλιστα είναι σε ΜΕΘ. Επειδή όμως αύριο, όσο περίεργο κι αν σου φαίνεται, θα πάρει εξιτήριο προσπάθησε να αντέξεις τη βαρεμάρα που μπορεί να σου προκαλεί η καθημερινότητα χωρίς να αναρωτιέσαι διαρκώς τι νόημα έχει η ζωή…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου κι άμα θες την ακούς... Όσο κι αν νομίζεις ότι το σωστό και το πρέπον είναι να ενδιαφερόμαστε και τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, όσο σημαντικοί κι αν είναι αυτοί, ακόμα δηλαδή κι αν μιλάμε για το σύντροφό σου, τον κολλητό σου ή όποιον άλλο, εγώ θα σου πρότεινα να μην ασχοληθείς μαζί τους επειδή μπορεί να τους βλέπεις σε φάση κατάθλιψης ή έστω να είναι πιο σιωπηλοί απ’ όσο τους έχει συνηθίσει. Εκτός κι αν “ρίξεις πάνω σου” ένα σάκο του μποξ, γιατί στο τέλος έτσι θα καταλήξεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπορεί οι συνθήκες που ζούμε να κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να είσαι αποτελεσματικός και όσο πιο αποδοτικός γίνεται στη δουλειά σου, όμως σίγουρα δεν έχεις μετατραπεί σε ρομπότ και η σημερινή μέρα το αποδεικνύει, αφού ακόμα και ένα μικρό γεγονός μπορεί να σου δημιουργήσει απογοήτευση και να σου πάρει κάθε διάθεση να ασχοληθείς με τα επαγγελματικά σου. Απλά προσπάθησε να είσαι όσο πιο διακριτικός γίνεται για να μην προκαλέσεις εντάσεις και στις σχέσεις με τους συναδέλφους σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Ώρες-ώρες απογοητεύεσαι, επειδή το παρελθόν σε στοιχειώνει και όσο κι αν προσπαθείς να κάνεις ότι δε σε επηρεάζει τόσο χειρότερα τα κάνεις τα πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει το παρελθόν του, τα βιώματα του και όσα μπορεί να τον έχουν επηρεάσει βαθιά και σίγουρα δεν είναι κι αυτός ο σκοπός. Αντί να φτιάχνεις γύρω σου φούσκες και ιδεατές καταστάσεις ίσως να ήταν πιο χρήσιμο το να κάνεις μια προσπάθεια να αποδεχθείς το παρελθόν σου, να κάνεις εκεχειρία μαζί του και να εστιάσεις στις μάχες που πρέπει να κερδίσεις στο παρόν.

Πηγή: astrologos.gr