Κόσμος

Κορονοϊός: αισθητά χαμηλότερος ο ημερήσιος απολογισμός στις ΗΠΑ

Κοντά στις 100.000 ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν από τις επιπλοκές του κορονοϊού στις ΗΠΑ από το ξέσπασμα της πανδημίας έως σήμερα...

Άλλοι 532 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός το τελευταίο εικοσιτετράωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη χώρα που έχει υποστεί το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία στον κόσμο, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο ημερήσιος απολογισμός αυτός, αισθητά πιο χαμηλός από αυτόν που καταγραφόταν τις προηγούμενες ημέρες, ανεβάζει σε 98.218 τον αριθμό των ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 στις ΗΠΑ από το ξέσπασμα της πανδημίας, σύμφωνα με τη σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 έφθασαν τα 1.662.375 χθες Δευτέρα.