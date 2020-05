Κόσμος

Κορονοϊός: αύξηση σε κρούσματα και θανάτους στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για να σταματήσει η πανδημία του κορονοϊού, το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας (DIW) του Βερολίνου προτείνει όλο και περισσότερη εργασία από το σπίτι.

Ακόμη 45 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες στη Γερμανία, όπου το σύνολο των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 8.302, ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκαν κατά 432 στα 179.002, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Τόσο ο αριθμός των θανάτων όσο και αυτός των νέων μολύνσεων παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με αυτούς που καταγράφονταν την προηγουμένη (10 και 289, αντίστοιχα) στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Γηραιάς Ηπείρου.

Για να σταματήσει η πανδημία του κορονοϊού, το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας (DIW) του Βερολίνου προτείνει όλο και περισσότερη εργασία από το σπίτι. «Mέσω της εργασίας κατ΄οίκον μειώνεται η συχνότητα επαφών μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς τόπους κατοικίας γεγονός που θα μπορούσε να επιβραδύνει την εξάπλωση του κορονοϊού», σύμφωνα με έρευνα του φημισμένου «Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας (DIW) του Βερολίνου, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Αυτός είναι προφανώς ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του ποσοστού μόλυνσης. Μια δυνατότητα για να το υποστηρίξουμε πολιτικά είναι να δοθούν επιχορηγήσεις για την αγορά εξοπλισμού για την κατ΄οίκον εργασία. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει πιο ελκυστική μέσω της δυνατότητας φορολογικών ελαφρύνσεων. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι η αυξημένη εργασία από σπίτι δεν έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για μια οικονομία», δήλωσε κατά την παρουσίαση της έρευνας ο Κλάους Μίχελσεν, ένας από τους συντάκτες της.

Οι οικονομικοί ερευνητές αξιολόγησαν τις μετακινήσεις ατόμων από διάφορες περιοχές τις τελευταίες εβδομάδες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές συνέβαλαν σημαντικά στην εξάπλωση του κορονοϊού. «Ειδικά την ημερολογιακή εβδομάδα 12, οι λοιμώξεις που προέκυψαν έμμεσα από τις διαπροσωπικές επαφές των μετακινουμένων προσώπων λόγω εργασίας ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των νέων κρουσμάτων», αναφέρεται στη μελέτη.

Ως μετακινήσεις εργαζομένων αξιολόγησε το DIW και εκείνες που γίνονται προς περιοχές όπου γίνονται προσφορές του λιανικού εμπορίου αλλά και τους τόπους παροχής υπηρεσιών. «Στην πρώτη περίπτωση, η εξάπλωση του ιού είναι λιγότερο πιθανή διότι η παραμονή στα καταστήματα διαρκεί τις περισσότερες φορές μόνο λίγα λεπτά, ενώ αντίθετα στην δεύτερη της παροχής υπηρεσιών, η πιθανότητα μετάδοσης είναι μεγαλύτερη, αφού οι εργαζόμενοι εργάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον μέσα σε μεγάλες αίθουσες ή σε κοινά γραφεία επί πολλές ώρες», συμπεραίνει το Ινσιτούτο.