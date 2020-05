Κοινωνία

Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1 για Παγκράτι: άκουγα τον βρόγχο του μέσα από το ασανσέρ (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος στο σημείο και είδε τραυματισμένο τον 30χρονο συντηρητή του ασανσέρ.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο 30χρονος τεχνικός του ασανσέρ μετά το φρικτό ατύχημα που είχε κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης σε πολυκατοικία στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Όπως έγινε γνωστό, ο 30χρονος υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο στο οποίο συμμετείχαν όλες οι χειρουργικές ειδικότητες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 30χρονος βρισκόταν στον 5ο όροφο μαζί με τον 42χρονο εργοδότη του. Ο συντηρητής ήταν μέσα στην καμπίνα και ο εργοδότης θα ασφάλιζε το κουβούκλιο για να αλλάξουν συρματόσχοινα.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". “Είδα την καμπίνα σταματημένη στο ενδιάμεσο του ισογείου και μια σκάλα διαλυμένη. Είδα ότι το παιδί ανέπνεε αλλά έβγαζε ένα βρόγχο. Είχε και ένα τροχό μαζί του με μπαλαντέζα, που σημαίνει ότι έκανε κάποια εργασία” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουκέλης που βρέθηκε πρώτος στο σημείο του ατυχήματος.

"Το ασανσέρ σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από το έδαφος και αυτό ίσως τον έσωσε και δεν τον αποτελείωσε" είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο κάλεσε σε κατάσταση σοκ ο συνεργάτης του.