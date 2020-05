Κοινωνία

Καλοφώνου για επίθεση με βιτριόλι: το αριστερό μάτι της 34χρονης έχει καεί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Διευθύντρια Πλαστικής Χειρουργικής της Μονάδας Εγκαυμάτων στο Θριάσιο, όπου νοσηλεύεται η άτυχη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό.